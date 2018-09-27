台中國際女性影展 精選20部跨國片

2018-09-27 14:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕慶祝女性影展25週年，今年台中國際女性影展精選20部跨國片，開閉幕片更精選代表2個不同世代創作能量的法國劇情片《無法無家Vagabond》及巴西紀錄片《姊的SWAG姊來唱》，市府今日舉辦記者會，宣告活動起跑。

市府新聞局今日舉辦台中國際女性影展售票開跑記者會，女性影展主席周旭薇、女性影展策展人羅珮嘉等人到場力挺，現場播影展預告片，共同宣告活動起跑。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，今年台中國際女性影展匯集精選20部精采的跨國片單，呈現多樣化的影片，也深入扎根性別議題，而影展中｢台灣競賽獎｣的首獎影片，也將在台中場放映，讓觀眾一睹得獎作品風采。

新聞局說，今年影展推出10大單元，其中最引人關注的｢經典修復：回視1960-80s女性主義電影｣，收錄來自5個國家、8位導演的9部經典之作，融合當地原有的影像論述及女性主義思想，將婚姻、身體與性自主、同性情慾等題材製成影像，帶領觀眾一窺當時女性導演劃時代的創作革命。

此外，｢Ｌez’s UP！世界大同｣單元，今年增加多部音樂電影，以多元的影像作品內容，打造不同的電影藝術層次。而酷兒群體內包容與互斥的現象也是今年女影關注的焦點之一，閉幕片《姊的SWAG姊來唱 》榮獲2018柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片，正是以音樂結合態度，表現跨性別族群兼具柔情與爆發力的訴求致，為影展增添更多電影元素。

2018台中國際女性影展將於10月31日於台中新光影城登場，預售票自9月29日下午2時起於全台便利商店 ibon售票系統啟售。