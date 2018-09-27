這所學校超特別 新學期3位校長進駐辦公

2018-09-27 14:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府將新設永康鹽行國中及安南區九份子國中小兩所學校，目前鹽行國中即將在10月7日舉行動土典禮，九份子國中小也已進入工程招標階段，為讓工程順利進行，就近與教育局連繫討論，因此兩新設校籌備處皆設在安平國小，形成自107學年度開始，安平國小同時有3位校長進駐辦公的有趣現象。

3位校長分別為九份子國中小籌備處校長康晉源、安平國小校長林泓成及鹽行國中籌備處校長林建佑。

南市教育局為舒緩永康區校地飽和及改善當地就學環境，並加速九份子低碳社區的開發，將新設永康鹽行國中及安南區九份子國中小2所學校。

教育局透過校長遴選機制，遴選出林建佑及康晉源2位校長擔任新設校籌備處主任，另配置教務、總務組長各1名統籌新設校工程、招生等事宜，希望籌備處能完善設校的各階段任務。

九份子國中小籌備處主任康晉源校長表示，到這裡辦公，安平國小師生雖一開始覺得新奇，但也歡迎新夥伴的加入。二年級同學陳賢祐說，之前就常看到康校長，所以不會覺得陌生，不過學校同時出現3位校長，真的很有趣。

康晉源表示，2所新設校籌備處同仁要特別感謝安平國小校長林泓成的協助，願意提供辦公空間讓籌備處進駐，減少了非常多行政溝通的時間成本。而因應台南市第一所國中小的成立，更需要實地了解國小的運作，以增進對國小業務的了解，而安平國小同時附設幼兒園，也榮獲品格教育深耕與三好校園的肯定，是最佳的學習對象。

他說，未來將利用2年籌備期間，充分了解國中小學制的運作細節，並透過外縣市典範學習，讓新設校正式成立後，即能順暢運作，展現教學效能。