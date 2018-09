保健》藍光是雙面刃 台大醫研究：可提神又能讓人失眠

2018-09-27 14:36

〔記者吳亮儀/台北報導〕長時間接觸3C產品的藍光已被證實會傷害眼睛,台大醫院研究發現,眼睛內有一種「藍光受體」,接收藍光後會向腦部發出訊號,活化全身的交感神經。

藍光存在於自然界,而3C產品螢幕也會發出藍光;近年有研究發現藍光恐影響人體睡眠,主要原因是手機螢幕會散發出波長長短不一的藍光光線。

研究團隊指出,當接受到藍光時,視網膜內的內生感光視神經細胞(intrinsically photosensitive retinal ganglion cell, ipRGC)作為受體,會向腦部的視交叉上核發出訊號,活化全身交感神經,影響全身的生理。

台大醫院皮膚部、眼科部及台灣大學生命科學系研究團隊今天公布這項研究,實驗發現小鼠在進入睡眠前,給予眼睛8分鐘波長較長的強藍光刺激,會活化全身交感神經達20倍,造成心跳加速、血壓升高、出汗、腎臟活性增加、毛囊活性增加等,興奮時間會超過1小時。

研究團隊指出,同樣情形也適用人身上,白天工作的時候,適當藍光有助提神,若在睡前使用3C產品,會使眼睛接收過多藍光,讓身體誤以為現在是白天,促使交感神經興奮,反而更睡不著、甚至失眠。

台灣大學生命科學院副教授陳示國建議,若要提神,「去曬自然太陽光是最好的提神藍光」,白天時精神不濟、想睡覺,最好外出散步一下,更能提神。

這項研究成果日前發表在美國國家科學院期刊(Proceedings of the National Academy of Sciences of USA)。