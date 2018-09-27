中興大學又見徵0元教師 挨批要老師做功德

2018-09-27 14:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學又見徵0元教師！中興大學獸醫系日前公告要徵兼任義務授課教師，徵3名「臨床獸醫學」不支薪、不佔缺講師，且申請者須有碩士學歷且曾擔任教學研究或臨床工作2年以上，甚至還要附上著作、論文目錄、推薦函等，條件嚴格卻不支薪，引發議論；校方今緊急滅火強調，本是符合法規且為全國獸醫領域行之多年的業師合作模式，但興大為避免再被誤解，即日起校內所有聘任不佔缺兼任教師一律依教育部規定給鐘點費，不再有不支薪此類聘任方式。

中興大學3年前曾傳徵兼任專業技術人員，也是不支鐘點費，一度引起徵0元教師之譏，引發軒然大波，不料25日興大獸醫系又公告徵「兼任義務授課教師」，載明徵「臨床獸醫學」兼任不支薪、不佔缺講師3名，且申請者條件嚴格，申請者須有碩士學歷且曾擔任教學研究或臨床工作2年以上，甚至還要附上著作、論文目錄、推薦函等，再度引爆爭議。

不少學生網路留言指稱，學生明明有繳學費，不明白為何學校要徵免費教師，更有人擔心免費教師的教學品質。

律師呂秋遠也在臉書質疑「免費教學從國立大學開始？」他指出，真正有熱誠的兼任教授，確實不見得會在乎這麼一點薪水，「可是教授，知識無價，意思並不是沒有價值啊」。

更有網友留言指出，老師可以免費教學，學生是否可以免繳學費、學校是在徵「佛系教師」做功德嗎？

興大緊急澄清指出，興大獸醫學系日前公告之兼任教師職缺，著重臨床經驗分享與經驗傳承，符合法規且為全國獸醫領域行之多年的業師合作模式。許多深具臨床實務與醫院經營的獸醫師先進，藉此機會分享心得，教學相長。

另一方面，藉由熱心教學而傳承經驗的業師，同時可具有大學教師榮譽頭銜，進而在專業領域外獲得實踐社會責任的尊重。

考量事件確實一再造成誤解，為給予業師蒞校專業傳承之尊重，興大指出，日後興大兼任教師之聘任，將依照教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給標準」支給鐘點費。興大獸醫系也已修正公告徵「兼任授課教師」，保留不佔缺文字，已沒有不支薪字眼。