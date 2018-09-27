公費子宮頸癌疫苗 彰化縣後發先至登上最好

彰化縣將為今年國三女生公費接種9價人類乳突病毒疫苗。（記者張聰秋攝）

2018-09-27 14:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕為預防子宮頸癌，彰化縣今年國三女生可免費接種9價人類乳突病毒疫苗，約5500名學生可望受惠。秀傳紀念醫院院長劉復興說，彰化縣起步雖比金門、新北市慢，施打卻是最新、最貴的9價疫苗，比坊間常見2價、4價疫苗，從70趴防護力提高到90趴，在癌症預防衛生保健，彰化縣做到後發先至。

子宮頸癌是女性十大癌症之一，也是目前唯一能靠疫苗預防的癌症，彰化縣去年開始推行國中1年級女學生，接種公費施打人類乳突病毒疫苗的政策，提供9價人類乳突病毒疫苗，去年接種率93.3%，有5213位國一女生受惠，今年續辦，接種對象是國三女生，國一女生則可接受衛生福利部國民健康署推動公費接種政策。

彰化縣衛生局今在新聞處前咖啡藝廊舉辦這項被醫師讚許為後發先至政策的記者會，衛生局副局長尚筱菁說，9價坊間缺貨，衛生局提早訂購，讓今年也可比照去年同樣接種最新9價，衛生局會安排醫療團隊進入校園，為經過家長同意接種的國三女生施打公費疫苗。

醫師劉復興說，9價自費1針劑5000元，半年內完成3劑1萬5000元，國內金門、新北市率先推動子宮頸癌疫苗，彰化縣起步雖非第1，施打疫苗卻是最好、最新的新疫苗，對縣內國中女學生是一大福音。

彰化縣醫師公會理事長連哲震、彰化縣診所協會理事洪焜湖說，子宮頸癌疫苗已上市12年，臨床研究防護力至少12年，相關婦女子宮疾病均可防護，9歲小朋友到26歲年輕女性，沒有特殊過敏體質，經過醫師專業評估，都適合接種。