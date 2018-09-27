台南官田10/1停水11.5小時 5區4萬戶受影響

2018-09-27 14:25

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處為穩定台南市官田區與麻豆區供水需求，辦理「台一線官田北橋至東庄送水管汰換管線工程（一）」，於官田區南64線（近台一線隆田營區）施設600m/m臨時管線改接停水施工，預定停水時間為10月1日（週一）上午10時起至同日晚間9時30分止，影響供水時間計11.5小時，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次施工停水取消。

用戶洽詢電話，免付費服務專線：1910；六區處服務所用戶洽詢電話，麻豆服務所：5721165、佳里服務所:7222477、烏山頭給水廠:6982115；查詢網站。

水公司六區處表示，此次停水用戶數計4821戶、水壓降低戶數3萬5450戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區可正常供水，但在復水時管線末端、大樓及地勢較高地區會有供水延遲現象。

本次停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：【停水區域】：官田區官田里、東庄里、隆本里、西庄里、隆田里、拔林里；【水壓降低區域】：麻豆區、七股區、將軍區、北門區。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。停水期間，請用戶留意及儘早儲水備用，停水期間造成用水不便，尚請體諒。

停水期間應注意事項，請民眾關閉抽水機電源，配合節約用水、慎防火警；勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用，污染飲用水；停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問；初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用，等到水清後再進水。