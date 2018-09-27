竹縣「小熊博物館」開幕 浪漫台3線上亮眼新景點

新竹縣小熊博物館今天由縣長邱鏡淳（前左4）親自主持剪綵開幕儀式。（記者黃美珠攝）

2018-09-27 14:50

［記者黃美珠／關西報導］歷時1年2個月打造的新竹縣「小熊博物館」今天正式剪綵開幕見客！這個號稱室內陳設有近3000個大、小泰迪熊的收藏博物館，地上、地下共3層的陳列室，被小到不到2公分高，大到3公尺半的各式造型的泰迪熊給佔據。

1樓大廳以地球村概念打造，有世界各國小熊的主題展示，也有客家三合院和花布熊亮相。還有台灣較罕見、著阿拉伯服的中東泰迪、和著草裙頭戴花環的夏威夷熊，一旁有DIY教室，讓來客動手做自己的泰迪。

2樓區設計了3D泰迪跟來客互動，透過梵谷名畫星空等讓人感覺好拍到無死角。

袖珍小熊區除有號稱全世界最小、身高只有1公分多的袖珍小熊賣萌，裡面呈現的格列佛遊記，也把格列佛和小人國小人們統統變身成為熊熊1族。

另外迪士尼求之不可得的「達菲熊」原型熊～米奇熊在這裡也看得到。

這隻米奇熊全世界限量25件，小熊博物館收藏的是全球1號，該館表示迪士尼曾求售但他們不賣。

另外紀念1912年鐵達尼號沉船悲劇、哭紅雙眼的黑色紀念熊也在列，佳士得拍賣價據說高達400多萬。

轉身另1角落則可遇到高達350公分的鎮館大泰迪，靜靜歡迎來客走近。最讓人開心的是，任憑來客環肥燕瘦，只要往它身旁一靠，每個人立刻就變得很迷你。

至於地下室的「名人熊」，有貓王熊、愛因斯坦熊，也有亂世佳人的費雯麗熊、羅馬假期奧黛莉赫本熊、以及性感的瑪麗蓮夢露熊，關關都因人潮搶拍而卡住。

縣長邱鏡淳說，這個稱得上是「美國和客家文化米克斯」的博物館過去是棟大違建，被中央列管，讓他2任縣長期間如鯁在喉，一直心心念念要徹底解決。

後來在2013年花了2000萬完成各方面的改善後終於取得使用執照，去年7月用OT方式委外規劃做成「小熊博物館」，搭配浪漫台3線，平添新竹縣觀光的新亮點，如今終於開幕見客，他覺得很安慰。

配合小熊博物館，承攬的泰迪天地總經理周華文也在館側規劃鐵馬驛站，今天同步揭牌。

驛站內備有協力車和家庭親子單車供租用，現場的打氣、維修設備引進自波蘭，還安排了2間淋浴間。

縣府表示，這個小熊博物館門票成人每人280元，3~12歲每人180元，3歲或90cm以下免費，但須有購票者陪同。設籍關西鎮者憑身分證就有半價參觀的優惠。

新竹縣小熊博物館今天開始營運。（記者黃美珠攝）

位於小熊博物館旁的鐵馬驛站今天一併揭牌啟用，縣長邱鏡淳（左）、泰迪天地總經理周華文（右）一起試騎，身旁的打氣維修設備（右）特別從波蘭引進。（記者黃美珠攝）

位於小熊博物館旁的鐵馬驛站今天一併揭牌啟用，縣長邱鏡淳（左）、泰迪天地總經理周華文（右）一起試騎，身旁的打氣維修設備（右）特別從波蘭引進。（記者黃美珠攝）

夏威夷熊。（記者黃美珠攝）

縣長邱鏡淳站在高350公分的大泰迪熊前瞬間整個變嬌小。（記者黃美珠攝）

性感女神夢露熊吸引妖嬌熟女近身PK。（記者黃美珠攝）

限量版的鐵達尼號紀念熊。（記者黃美珠攝）

阿拉伯泰迪。（記者黃美珠攝）

小熊博物館1樓內也有客家花布熊和三合院的意象，凸顯在地特色。（記者黃美珠攝）

各國不同造型的泰迪熊，把小熊博物館1樓場館妝點的很有世界村的fu。（記者黃美珠攝）

迪士尼求之也不可得的「達菲熊」原型熊～全球1號米奇熊也在小熊博物館內可見。（記者黃美珠攝）

小熊博物館內陳列的近3000隻各式泰迪熊。（記者黃美珠攝）

紫色的小泰迪身高不到2公分，全館最小。（記者黃美珠攝）

紫色的小泰迪身高不到2公分，全館最小。（記者黃美珠攝）

格列佛遊記內的主角全都變成了泰迪小熊。（記者黃美珠攝）