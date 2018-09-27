秋天在城市遇見文學 10月的高雄很文青

2018-09-27 14:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕以文學插旗的概念出發，金曲台語歌王謝銘佑以一首懷念葉石濤的新創歌曲《以早》開啟「秋天在高雄遇見文學@2018」為期一整個月的秋天閱讀。

高雄市文化局長尹立表示，10月的高雄首度串連華文朗讀節，整合高雄各角落的文學發聲，推出「迷走書店」、「文學客廳」、「文學玩藝」、「小孩看書」、「高雄書出」、「草坡市集」等六大主題、上百場的文學活動，以高雄文學館為軸心，放射狀拉出一張「秋天在高雄遇見文學@2018」的文學閱讀地圖。

系列活動焦點首推「我的勞動是寫作—葉石濤逝世十週年音樂會」，紀念音樂會將於10月27日晚間7點在中央公園高雄文學館葉石濤銅像前辦理，邀請謝銘佑、吳易叡、凃妙沂、蔡宗言、黃瑋傑詞曲創作。

第一位率先以葉老作品創作的金曲台語歌王謝銘佑指出，高雄、美濃、台南，這三個葉老生前住過的城市，在葉老離開後的第十年，居住在此的後生們，要回來唱歌給葉老聽」，一把吉他、一段旋律、一點故事，他的新作《以早》帶出的是滿滿的思念與感謝。

此外，「迷走書店」2條書店散步路徑、8場書店展覽提供愛書人放縱自己在城市裡迷走，尋找神秘的閱讀國境；「文學客廳」別開生面，打造另類線上遊戲，讓人彷如親臨作家的寫作世界。

「文學玩藝」以跨域創作熬煮文學；「小孩看書」則以故事的魔法與女巫，啟動想像力飛行的鑰匙；「高雄書出」看見高雄書出版的深度與廣度；「草坡市集」則在中央公園的小草坡上，提供閱讀、音樂、手作市集，也交換彼此的夢想，秋季的高雄充滿文情詩意。