回饋社會 日商捐高頂救護車贈南市消防局

2018-09-27 14:29

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市消防局獲台灣產經、台灣產健及產流通股份有限公司聯合捐贈高頂救護車，今由台南市代理市長李孟諺代表受贈，該輛高頂救護車將配置於第五救災救護大隊復興分隊，未來可提供市民最佳緊急救護品質。

台南市消防局目前共有86輛救護車，其中高頂救護車有6台，分別配置在第五、六、七大隊，未來可望在增設2台，而高頂救護車與一般救護車最大的差別在於車廂內部高度與空間，可放置更多救護器材，且救護人員在車內操作救護技術時，活動空間更加寬敞，同時可減少救護技術員的職業傷害。

在台深根20多年的日商台灣產經、台灣產健、產流通股份有限公司，為回饋地方鄉里，近年來從事不少公益活動，今年除聯合北中南三家子公司捐贈T6高頂型救護車給台南市消防局外，也曾捐贈救護車給高雄、台中及彰化縣消防局，提供各地更完善的醫療資源。

李孟諺致詞時，首先感謝日商企業的大力相挺，他說，此次所捐贈的救護車其車內的救護裝備、器材一應俱全，有效提昇患者到院前緊急救護的品質，也讓消防人員在執行急救工作時，能增添一份安全感。

捐贈過程中，第五救災救護大隊復興分隊3名隊員也實際操作，平時出勤救護遇上到院前無呼吸心跳患者時的情況，展現精湛的救護專業技術；消防局也呼籲民眾應珍惜救護資源、禮讓救護車行駛，才能讓救護車在緊急的時刻，發揮最大效用。