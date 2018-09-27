推動海大到馬祖設校區 連江教育局長陳冠人獲選傑出校友

2018-09-27 14:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學公布今年傑出校友名單。連江縣政府教育局長陳冠人，積極推動海洋大學增設馬祖校區，獲得母校傑出校友獎肯定；海大校長張清風表示，傑出校友獲獎人將在10月13日海大65週年校慶慶祝大會中表揚。

張清風表示，海大1953年創校以來，迄今已經65週年，多年來，肩負著國家培育海洋、海事科技人才的重任。社會及母校之熱忱與貢獻，每年從7萬多名歷屆校友中，遴選出在學術研究、社會服務、捐資興學，或對母校有特殊貢獻，且具傑出表現，足為後學楷模的校友，頒發傑出校友獎。

海大今年傑出校友，學術類由美國加州州立大學管理暨公共行政學院院長溫弘道獲選，溫弘道是海大航海學系（商船學系）70級校友，曾任美國堪薩斯州安波里州立大學商學院院長暨傑出教授，學術發表量質俱精，更入選劍橋名人錄，學術表現相當卓越。

另外，從各行業中選出具有傑出表現或卓越貢獻的服務類傑出校友分別是中華民國引水協會理事長方信雄、京元集團董事長李金恭、嘉里大榮物流（股）公司董事長沈宗桂、光明海運（股）公司董事長葉陳輝、新佑（越南）（股）公司董事長蔡賴顯榮、台灣港務公司花蓮港務分公司總經理盧展猷及社團法人中華民國畫廊協會理事長鍾經新。