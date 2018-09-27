中秋連假後消費申訴激增 40萬買美容課程爆爭議

2018-09-27 14:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中秋連假剛過，屏東縣消保官1天之內連續接獲5通電話諮詢美容買賣消費爭議案件，消保官發現消費者均是在接受填問券送美容品試用誘因下，禁不起業者不斷推銷而購買高額美容課程，事後後悔想解約卻遭拒絕；最高1件申訴案甚至達40萬元。

屏東縣政府消保官吳清宜指出，近期屏東夜市、百貨商圈、批發商場、各大賣場附近，常有業者以填問券送美容試用品方式，誘使消費者入店體驗，再以話術誤導刷卡或以融資分期購買數十萬元的美容課程；目前接獲美容消費爭議申訴的包括家庭主婦、職業軍人等，金額從7、8萬至12萬元不等，最高1件高達40萬元。

業者為了規避衛生福利部「瘦身美容定型化契約應記載事項及不得記載事項」規定，將合約以「美容產品訂購單」來推銷，並以總價一大筆金額再折扣1至2萬元誘使消費者簽名購買，通常消費者在業者催促下並不會仔細閱讀及確認各項產品內容與單價，事後才發現不對勁。

屏東縣政府今天（27日）表示，去年逾百通1950電話諮詢此類案件，正式提出申訴者有14件，今年1至9月1950電話詢問情形較以往更多，提出申訴者也累計至11件。因中秋過後案件激增，消保官特別提醒民眾注意。

消保官呼籲，消費者遇到訪問推銷時，無論是購買「瘦身美容服務契約」、「美容產品」或是「兒童套書」、「數位教學商品」等，千萬要停、看、聽：「停」止購買衝動，仔細想一想，「看」清楚契約內容、有沒有融資借貸契約，「聽」明白業者的宣傳與廣告，完全清楚後再行簽約。

此外，也務必向業者索取契約正本，千萬不要等簽約後，才後悔說沒看清楚內容。消保法有規定「訪問交易」可於7日內解約，消費者可把握7天時間內以存證信函或能留存通訊之訊息通知業者解約，有消費爭議可撥打1950消費者服務專線。