響應教育新南向 明新科大440名國際生開學

2018-09-27 13:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學響應政府教育新南向政策，積極拓展新南向招生版圖，與業界合作培育新南向人才；新學期的國際學生產學合作專班，吸引了越南及菲律賓共440名優秀學子入學，校方今天舉辦別開生面的國際生開學典禮，表達歡迎之意。

越南台灣事務委員秘書長阮進洪、越南同塔省副省長團晉寶等一行人，代表越南師長前來台灣出席開學典禮；前越南台商總會長謝明輝及產學專班合作企業，也出席觀禮。在地學生以熱舞表演迎生，已在校就讀的越南、菲律賓學生，也表演當地的民俗歌舞，讓離鄉來台求學的國際生，在溫馨的氣氛中展開大學生活。

明新科大校長林啟瑞表示，明新自106學年度起，配合政府新南向政策辦理「國際學生產學合作專班」，以提供優質教育產業、專業人才雙向培育為主軸，強調「技術實作」、「在地經驗」、「國際視野」及「華語溝通」四大特點，吸引340名越南學子前來就讀，今年度報名更是踴躍。

明新科大國際長廖信德國際長說，國際產專班共11個班，與華夏、正隆、億光、茂林、南港輪胎、恩良、TDK東電化，以及榮錦等多家績優廠商產學合作開設，學生分別就讀化材系、光電系、電機系、機械系與工管系。學生將有一半時間在校修課、一半時間赴業界實習，以兼具理論基礎與實務技能。

除了產專班學生，明新科大新學期也迎來緬甸、菲律賓、越南、韓國、日本、馬來西亞、蒙古以及烏克蘭等80多名一般國際學生，也參加開學典禮，熱鬧的呈現出明新科大國際化的一面。