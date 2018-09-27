62歲超狂大叔！ 日苦讀12小時考取電力工程普考

2018-09-27 13:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕真的是超狂大叔！62歲的林建郎7年前自教職退休後，為一圓考上電機技師技術士夢想，努力拚國家考試，花5年時間準備，自己整理筆記，天天看、時時背，每天苦讀12個小時，今年終於考上普考電力工程類，他說，想讓兒子及學生相信只要努力一定辦得到，更想藉考試磨經驗，考到電機技師的終極夢想。

林建郎是霧峰農工退休教師，7年前離開服務32年的教職，原本可以快意過退休人生，但想到讀電機的人常有沒有電機技師證照等於只是「電機半桶水」，讓他動念想把另半桶的水補起來。此外，也希望讓兒子及學生相信，只要努一追夢，夢想就能成真的道理。

5年前林建郎開始嘗試「以考養實力」策略，本來就學電機的他舉凡跟電機相關的考試包括鐵路特考、台電、國營事業及地方特地等，他逐一挑戰，3年前一度通過身心障礙特考四等，但其餘考試多慘遭滑鐵盧。

去年他挑戰再失利，但僅差5分就能考過普考，林建郎決定尋求專業協助，去上課學整理重點，把上課聽到的整理成自己理解過的筆記，天天看、時時背，每天k書達12個小時。

林建郎說，畢竟已有年紀，加上自己之前學的都是舊知識，電機科技日新月益下，很多新知他也要從頭學起，像是公式，常是一忘再忘，他靠畫圖、強迫記憶法，一點一滴累積應考資訊。

林建郎說，因為他有夢想支撐，雖要日逾12小時苦讀，但他其實不以為苦，反而愈讀愈有興趣，往年應考時，頂多看懂一半考題，今年上場後，發現竟有逾8成的考題他都看得懂還能寫出答案，就知道今年應該有機會了。

結果錄取分數57.83，他考出59.17分，以排名63的成績考上普考電力工程類，讓林建郎開心不已。

林建郎說，他已62歲，他不會去報到，會把機會留給年輕人，過了普考這關，他會全力挑戰11月舉行的專門職業及技術人員高等考試技師考試電機技師，他去年挑戰差了8分，相信今年應該可以如願以償了。