馬公金龍頭營區代遷代建 今完工啟用

馬公金龍頭營區遷移至測天島完工啟用，新隊部大樓豪華氣派。（記者劉禹慶攝）

2018-09-27 13:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕耗資12億3千多萬元的馬公金龍頭營區代遷代建案，今日正式落成啟用，原本駐守在金龍頭營區的海蛟中隊，將移至海軍馬公基地測天島，原地先前規劃為國際遊艇港，現也生變，仍須進一步通盤規劃。

馬公金龍頭營區遷建工程，由軍方委託縣府以「代拆代建、先建後遷」方式辦理，2016年1月22日動工，共計有陸域設施包含隊部大樓、彈藥庫、多功能休閒館、修護工廠等4項主體建築工程，海域設施工程包含新建碼頭550公尺、泊地內水深疏浚至6公尺等5個標案，工程費高達新台幣12億3000多萬元。

今日落成啟用典禮，由海軍副司令陳子鳳抵澎主持，澎湖縣長陳光復、正副議長劉陳昭玲、陳雙全及馬公市長葉竹林、工務處長蔡淇賢等人都前往參加，並安排澎防部戰鼓隊、舞龍隊現場表演增加氣氛，隨後由各界貴賓共同主持剪綵儀式，象徵新營區啟用新氣象，未來將肩負捍衛台海安全的重責。

至於馬公金龍頭遷建後，原本計畫未來作為開發為國際郵輪碼頭腹地，大幅提升國際觀光知名度及拓展國際觀光遊客，但因計畫有變，澎湖縣政府轉而審慎評估，只是金龍頭營區位居馬公市區要衢，又在馬公商港泊地中心，除了戰略要地外，未來如何規劃發展？都影響澎湖商港的發展方向。

海軍副司令陳子鳳中將，以紅包犒賞表演官兵辛勞。（記者劉禹慶攝）