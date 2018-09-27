食農教育6大願景 從產地到餐桌為消費者把關

2018-09-27 13:34

〔記者王涵平／台南報導〕南市農業局今呈現食農教育成果，宣示推動食農教育之六大願景，從產地到餐桌，將食農教育融入日常生活。

南市農業局今邀請使用台南新農人食材的在地食材餐廳「糖果廚房」及「均食堂」示範簡單又美味的節氣料理，強調將從餐廳業者著手推動，期待在地食材餐廳在南市遍地開花，串連生產者與消費者。

代理南市農業局長李建裕表示，持續整合跨單位機關、農會、學校、新農人、餐廳業者等一起推動食農教育，為達成6大願景而共同努力。

南市制訂「台南市學校午餐自治條例」，推動校園午餐使用在地食材，到106年度南市所屬學校在地食材的採購量已達20%以上。此外，訂定每學期各校須安排2至4節的食農教育課，以官田國小為例，該校更加碼力行每週1節，六年來持續不輟，師生擁有一分地大的「幸福農場」，將食農教育融入校園生活。

此外，南市衛生局推動「農產品自主檢驗」，凡是符合資格之南市農民及市府所屬各機關、學校，即可以2500元的優惠價格辦理374項的農藥殘留檢驗。

台南應用科技大學與地方社區協力推動食農教育，包括在地食材設計、常態性農夫市集規劃等，並與農業局研發行銷在地農特產品的資通訊平台，共同致力於消費者的教育。

南市食農教育願景包括建立農夫老師資料庫，媒合國、中小學食農課程。配合各區產業特色，設計食農教育教材、教具。建構食農教育農場名冊，推廣食農休閒體驗旅遊。鼓勵在地食材餐廳，守護小農與消費者健康。

整合農會農事、四健、家政體系，共同推動食農教育。結合大學資源及官方檢驗中心，強化安全蔬果銷售平台。