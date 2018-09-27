全球最大筆獎助金 國際扶輪社贊助高市圖逾300萬元

2018-09-27 13:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經過一年嚴格審核，國際扶輪3510地區肯定高市圖「閱讀扎根及多元文化交流推廣計畫」，補助10萬2000元美金，國際扶輪表示這是總部今年最大一筆全球獎助金，肯定市圖長期推動偏鄉弱勢閱讀及新住民多元文化交流。

國際扶輪3510地區長期支持圖書館建設，扶輪社友如隆興鋼鐵王隆興總經理、華立集團張瑞欽總裁、曾秋聯前總監及高素珍前社長，相邀以個人名義率先捐款；「仁愛扶輪社」及「大愛扶輪社」等分社也響應；設於美國伊利諾州的國際扶輪總部，也肯定高市圖長年推動城市閱讀的努力及成績，通過全球奬助金計畫贊助10萬2000元美金。

3510地區總監李德安表示，重視偏鄉閱讀及多元文化交流是扶輪精神，他肯定市圖長年行動書車及志工到偏鄉服務弱勢及新住民，推動多元文化交流、互動，呼籲更多社會力量和國際扶輪3510一起加入。

高市圖表示，高市許多圖書分館位於山區及偏遠濱海，交通不便的分館，閱讀資源不足，加上當地新移民人口及隔代教養學童較多，先天條件與後天環境，均為相對弱勢，需要更多支持，以教育翻轉；這筆捐款將充實兒童繪本及多元文化、讀書會、行動圖書館書籍，辦理新住民親子讀書會及關懷身障兒童閱讀活動。