大甲育英路雨水下水道工程完工 改善八德街淹水問題

2018-09-27 13:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局積極提升城市防洪能力，廣泛建置雨水下水道與滯洪池等水利設施，日前完成大甲區育英路雨水下水道改善工程，解決八德街每遇豪雨常淹水的問題；另推動大甲區興安路、清水區高美路與公正路、沙鹿區向上路、過洋路與平等一街等雨水下水道工程，10月底將發包完成，進一步強化海線地區防洪能力。

大甲地區主要排水系統G幹線，上游從順天路沿德興路轉雁門路後，順著育英路、經國路排入后里排水，為大甲市區北側主要排水幹線，然而G幹線因出水口箱涵斷面不足，導致八德街一帶每逢豪大雨常造成積水。

水利局表示，育英雨水下水道位於G幹線出水口，是排水性能的關鍵，為改善通水斷面不足問題，水利局提報中央流域綜合治理計畫申請補助，獲內政部營建署核定補助1400萬元，將經國路和育英路舊有寬1.6公尺、深1.6公尺的箱涵，新增為寬3公尺、深2.2公尺排水箱涵，總長154公尺，共設有4處連接管，將道路側溝快速導入雨水下水道，加強G幹線整體排水系統排洪效果，將雨水導入后里排水溝，改善育英路、八德街、八德街126巷及大甲街一帶排水，減少淹水面積達2公頃。

水利局表示，大甲區育英路雨水下水道工程，去年5月即進場施工，但遭遇台電、自來水和中油管線遷移問題，經經濟部所屬國營事業委員會召開管線協調會議，才達成共識，迅速完成遷移，在各單位配合清空影響排水路管線後，再由水利局進場施作雨水下水道箱涵。

水利局表示，大甲區在育英路雨水下水道和德興路轉雁門路雨水下水道相繼完工後，將有效加強育英路排水系統的排洪速度，進而大幅度改善市區北側積淹水問題，未來將持續爭取前瞻計畫推動台中市海線雨水下水道工程，其中包括大甲興安路、清水高美路與公正路、沙鹿區向上路、過洋路平等一街等案，預計10月底前完成發包，力求解決海線地區淹水問題。