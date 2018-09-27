青年加農畢業學員劉根麟 自然農法種出安心蔬果

2018-09-27 13:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市「青年加農･賢拜傳承」計畫第一屆學員劉根麟，運用自然農法，讓農作物與大自然共生共存，並成功銷售自己的產品培養客群。他表示，自然農法需要更多心力不斷嘗試，配合土地跟水質才能找出最適合的作物，儘管辛苦，但這就是自己的從農之道，看見長出漂亮蔬果，內心就很喜悅，他也感謝市府提供青年加農的機會，讓自己可以當一位快樂的青農。

劉根麟是農三代，從小在果園裡成長，對農業有深厚情感與興趣，退伍後回到家中的梨園幫忙，但與習慣傳統耕作方式的父親理念不合，無法繼續，恰巧市府開辦「青年加農･賢拜傳承」計畫，他就報名參加，為自己拓展更大視野。

在受訓期間，劉根麟學習銷售產品，結業後在自家農田用自然農法種植果樹，但遭父親反對，經多次協調才爭取到一塊地種百香果，結果備受好評，訂單不斷追加，後來再嘗試種玉米、南瓜、苦瓜等不同種類作物。今年劉根麟的樹葉果園也加入市府推動的梨樹認養計畫，讓民眾親自體驗從產地到餐桌的完整過程，對於農業生產更加安心，也透過梨樹聯結起和民眾的情感，建立客源，創造雙贏。

劉根麟指出，比起坐在辦公室吹冷氣，他更喜歡與自然為伍的農業，看到整年努力所種出的漂亮蔬果，內心的喜悅無法言語形容；市府的青年加農計畫，不僅讓青年向有經驗的賢拜學習，也幫助更多人投入農業，傳承農業技術，為農產業增加生力軍，開心自己報名參加，才能當個快樂青農。