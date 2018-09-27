紅火蟻入侵林口棒球場 北市府：通報新北市農業局沒來

2018-09-27 13:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕新北市林口棒球場因紅火蟻肆虐，已經緊急關閉，管轄的台北市體育局在第一時間通報新北市農業局與國家紅火蟻防治中心，並報請北市動保處協助，目前防制中心列管球場並進行灑藥管控，北市體育局專員顏德元表示，由於紅火蟻必須完全消滅後，監控6個月確認沒有才能重新恢復租借，因此場地已經全面暫停租用，等到明年上半年視狀況是否重新開放。

有民眾在臉書社團「林口大家庭 Linkou-Family」上傳關閉公告，求助國民黨新北市議員蔡淑君，聯絡新北市農業局投藥並監測，但蔡淑君也質疑，林口棒球場在新北市，管轄單位卻是台北市，為何要新北市幫忙擦屁股。

對此，顏德元強調，8月23日在棒球場一壘右側區域發現紅火蟻，因場地位於新北市，所以通報農業目的事業主管機關的新北市農業局到場察看，但8月29日農業局卻沒有來，因此同時通報國家紅火蟻防治中心，防治中心的人員9月12日到場經確認是紅火蟻，因此當天公告場地暫時開放借用。

顏德元說，防治中心9月13日灑藥，體育局同步協請北市動保處提供藥劑，目前棒球場進行投了2種藥劑，在防治監控中，也被防治中心列管，依照防治中心SOP流程，每個月將球場蟻丘監控狀況回報，均按照SOP進行。

顏德元提到，場地必須在完全沒有蟻丘之後，監控6個月確定沒有蟻丘出現，才能對外開放，目前球場尚有蟻丘，投藥需要時間發揮作用，藥效還沒這麼快，要在觀察，確定沒蟻丘並經過6個月監控，回報給防治中心解列後，確認場地安全，才會恢復開放。