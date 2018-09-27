拜訪百歲人瑞曾陳時 林智堅分享孔雀餅乾

林智堅除致贈曾陳時總統府的敬老狀、衛福部的金鎖片及市府的禮金與禮品，還特別準備了曾陳時最愛的孔雀餅乾，並親手將餅乾拿給曾陳時吃。（記者王駿杰攝）

2018-09-27 13:10

〔記者王駿杰／竹市報導〕為表達對百歲人瑞的敬老之意，新竹市長林智堅於重陽節前夕到轄內百歲人瑞家中獻上祝福，除轉送總統府致贈的敬老狀及衛生福利部金鎖片，還特別致贈6千元禮金及禮品，希望每位年長者都能健康平安，福壽延年。

今年滿百歲的曾陳時奶奶接過林智堅贈送的壽禮，她開心的說，感謝林智堅祝她「呷百二」，因此她也要祝福市長「呷二百！」林智堅則說，看見曾陳時那麼有精神，每週三還自行走路到社區參加共餐食堂，實在很不容易。

林智堅除致贈曾陳時總統府的敬老狀、衛福部的金鎖片及市府的禮金與禮品，還特別準備了曾陳時最愛的孔雀餅乾，並親手將餅乾拿給曾陳時吃，兩人一起分享孔雀餅乾，讓曾陳時笑得合不攏嘴。

社會處長李季縈表示，曾陳時除了耳朵有些重聽、眼睛模糊不清外，身體十分硬朗，婚後育有4子，現在和最小的兒子及媳婦同住，她不挑食，三餐都規律用餐，「生活規律且要多運動」就是她長壽的要訣。

李季縈說，每週三的社區照顧關懷據點活動，曾陳時都會準時報到，她會做做手藝，還會由志工協助義剪，並在據點吃飽後就自行散步回家，即使下雨天，也會要求兒子送她去參加活動，是據點年紀最大，圳準時有活力的年長者。