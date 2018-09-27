世界最美麗海灣組織年會 最美麗隊伍亮相

48國佳麗一字排開，展現美不勝收的畫面。（記者劉禹慶攝）

2018-09-27 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世界最美麗海灣組織年會嘉年華會，今日舉行開幕晚會，最美麗的隊伍正式亮相，參加全球旅遊慈善皇后總選拔大賽的48國佳麗，身著比基尼在馬公第一漁港亞果遊艇港拍攝，讓民眾大為驚艷，10月1日后冠人選將揭曉。

去年首度舉辦的全球旅遊慈善皇后選拔，由羅馬尼亞小姐艾莉莎貝塔擊敗其餘39國佳麗奪下后冠，肩負宣導澎湖觀光重責；今年適逢世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉行，增加為48國佳麗，去年冠軍羅馬尼亞小姐艾莉莎貝塔也隨行，並持續以臉書發表澎湖之美，吸引更多國際人士關注焦點。

由於現今世界趨勢講求兩性平權，因此比基尼被視為有物化女性之嫌，主辦單位也從善如流，原本總決賽項目由3項減為2項，取消比基尼秀，剩下國服秀及晚禮服秀；今日身著比基尼亮相取景，是整個比賽過程唯一的一場，佳麗們也不惜展現好身材，盡情在澎湖留下美麗的倩影。

另外中秋過後，也是澎湖東北季風起的季節，加上颱風外圍環流影響，許多佳麗的秀髮都被強風吹散，雖然整理相當費時，但佳麗們相當敬業，鏡頭前面展現出最好的儀容，此次將安排前往馬公本島、七美望安等各觀光景點取景，並與長者同樂，選美之餘也進行公益、觀光等附加行程，讓最美麗的隊伍發揮最大的效果。

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