6506限定造型站牌 拍照打卡新地標

2018-09-27 13:17

〔記者歐素美／台中報導〕被喻為一生必搭一次的台灣高山巴士「幸福巴士」豐原客運6506公車，豐原到梨山，途中最近多了4座美型站牌，為了讓更多旅客及網紅知道這個拍照打卡新地標，參山處特別到武嶺站及梨山站進行2場站牌行銷快閃活動，號召現場民眾一同在特色造型站牌下呼喊「幸福巴士讚（站）」！並且舉辦網路活動推廣，民眾上參山國家風景區管理處粉絲專ＴAG好友，即有機會一起同遊梨山，體驗幸福巴士之旅。

豐原客運6506公車從台中豐原出發，行經埔里、合歡山武嶺、松雪樓、抵達梨山賓館，是交通部觀光局參山國家風景區管理處秋季旅遊推薦給國人乘坐大眾運輸旅遊的首選。

全新的四處特色造型站點，分別為埔里遊客中心站、國民賓館站、武嶺站及梨山站，站牌不僅有可愛的吉祥物及各站景色，為了讓乘坐巴士的旅程增添紀念，還特別標記當地站點海拔高度，讓遊客與造型站牌合照的同時，讓海拔高度訴說更多旅行故事。

除搭公車旅行外，參山國家風景區管理處表示，若民眾想更加自由地來趟梨山幸福巴士之旅，也可參考台灣觀巴業者（元帥旅行社）的梨山巴士二日遊套裝行程，台中高鐵站上車，4人即可成行。

參山國家風景區管理處除了舉辦快閃活動，宣傳幸福巴士與其造型站牌外，並在「參山國家風景區粉絲專頁」中舉辦網路活動，民眾只要依規定分享及TAG好友，即有機會4人一起來趟幸福巴士之旅，活動將持續至10月2日，並於10月5日直播開獎，想體驗幸福巴士之旅的民眾，可千萬別錯過機會。