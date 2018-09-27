林口棒球場驚見紅火蟻 新北市府：北市體育局置身事外

新北市議員蔡淑君說，昨天看到民眾在臉書社團發問並求助，由於民眾相當擔心疫情擴散，趕緊通知新北市政府農業局到場投藥。（市議員蔡淑君提供）

2018-09-27 12:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市林口社區棒球場近日貼出封閉公告，指「因為紅火蟻群聚，考量使用者安全暫停封閉」，現場更驚見多達70座新舊蟻丘，練球民眾困惑「是否已妥善處理？球場封閉到何時？」由於棒球場主管機關目前為台北市政府體育局，新北市政府表示，8月23日接獲管理員通報出現紅火蟻後，通知北市府體育局前來投藥，但經過一個月，未見體育局處理，漠視民眾安全。

新北市議員蔡淑君說，昨天看到民眾在臉書社團發問並求助，由於民眾相當擔心疫情擴散，趕緊通知新北市政府農業局到場投藥，質疑場館為台北市政府所管轄，為何是新北市幫忙擦屁股處理紅火蟻問題？紅火蟻影響民眾安全，球場現屬台北市政府管理，就應善盡管理。

新北市政府農業局農牧經營科科長張麗珍說，林口社區棒球場管理員上月23日來電表示發現紅火蟻，新北市府也立即告知北市體育局應前來投藥，未料體育局置身事外。

張麗珍解釋，若紅火蟻出現在住宅周邊，新北市府農業局的確是主管機關，但若出現在公部門場地，就應由主管機關出面處理。

林口社區棒球場位於林口國中後門，舊址因世大運期間興建選手村C區而拆除，台北市府因此於林口國中後門處蓋了新的林口社區棒球場，目前屬於台北市政府體育局所轄，預計明年移交給新北市政府管理，周末有不少民眾借用練球，更是當地佳林國中棒球校隊練球據點。

相關新聞

紅火蟻入侵林口棒球場 北市府：通報新北市農業局沒來