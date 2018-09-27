重機爭國道路權完成年度檢核 運輸學會：關鍵在取得社會共識

2018-09-27 12:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕550CC以上大型重機爭取國道路權，交通部1年前委託中華民國運輸學會，邀相關團體組成檢核小組，針對安全、秩序、行為等面向指標進行統計分析。檢核小組8月底召開最終總結會議，負責此案的淡江大學運管系副教授羅孝賢表示，是否開放重機行駛國道關鍵點，並非是重機事故率、違規率要比小型車低，而是取得大眾共識；因為違規與否主要在於人，而非車種，但最終結果還是要由交通部做決定。

許多民眾對重機的印象就是愛飆車、鑽車、違規等，不過根據檢核小組進行為期1年的觀察，重機違規件數是有下降趨勢，且期間並未發生任何死亡事故。

羅孝賢表示，許多人都是用汽車的視角，覺得重機就是危險，可是難道重機騎士會不愛惜自己的生命嗎？不過許多騎士的騎乘行為，在市區習以為常也不覺得危險，像是跟車很近、左右併騎等；上高、快速公路時，就會不自覺做出這樣違規。觀察時就曾看到時速90公里，距離前車卻只有10公尺，這種行為真的就很危險。

羅孝賢表示，台灣多數駕駛是先騎車再開車，有興趣的人才再去騎重機，這些人的開車、騎重機行為就會像騎機車；美國則多數是先會開車，有興趣的人再騎重機，所以騎重機的行為就像開車一樣。

行駛道路時相關違規行為，主要問題是出於人，開車會違規的駕駛，改成騎重機當然也會是相同德行；因此，無法單純透過事故率、違規率等數據，訂定一個門檻做為是否開放重機行駛國道依據。

而從檢核結果可發現，民眾對於保持「行車安全距離」、「行車安全間隔」意識較不足，檢核小組建議政府應加強教育宣導，提出宣導教材將秒距法、防禦性駕駛、風險判斷等納入說明，透過教育方式導正不正卻、高風險駕駛行為。

除進行教育宣導外，也建議可改善考照駕訓制度，將注意後方車輛、禮讓車道等駕駛行為納入考照制度中。

大型重機是否開放行駛國道關鍵點，應是取得社會大眾之共識，並非以小汽車與大型重機檢核結果來比較，而共識取得則需進行溝通，並讓小型車、重機彼此學會如何共同上路。

羅孝賢認為，未來即便會開放，也應是漸進式方式慢慢擴大，不太可能一次就拍板說全部開放。

交通部高速公路局長趙興華表示，會尊重、參考運輸學會的意見，後續還要看相關資料，進行討論後才可能決定方向要怎麼走。