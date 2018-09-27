野柳女王頭代表與日本銚子地質公園 締結姊妹公園

新北市野柳地質公園經營業者楊景謙（左）與日本千葉縣銚子市長越川信一簽約（右），希望藉由彼此締結姊妹公園，增加雙方旅客訪問。（圖為野柳地質公園提供）

2018-09-27 12:24

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市野柳地質公園日前與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約締結為姊妹公園，為台日地質公園交流帶來新契機；到場見證的交通部觀光局長周永暉表示，「由台灣最美麗的野柳女王頭當代表，帶領其他的地質公園一起走出去」。

野柳地質公園經營團隊新空間國際股份有限公司，邀集產、官、學代表籌組代表團，9月20日前往日本千葉縣銚子地質公園考察，在交通部觀光局長周永暉、駐日副代表郭仲熙見證下，由野柳地質公園總經理楊景謙與日本千葉縣銚子市長越川信一簽約，雙方正式締結為姊妹公園。

另外，交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處（以下簡稱北觀處）副處長金玉珍、北觀處管理課長李茂全、台灣地質公園學會理事長、台大地理環境資源系教授林俊全、師大地理學系主任蘇淑娟、師大地理學系教授王文誠、東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三受邀觀禮。

周永暉表示，地質公園是國際一個重要的品牌，地質公園包含地景生態、地景旅遊，尤其是環境教育；地質公園國際品牌行銷具有非常重要意義，尤其是台灣和日本交流更多了一項重要的旅遊目的，簽約儀式中，台灣地質公園協會參與，有學術界支持，「可以讓地質公園走向世界，讓世界看見台灣」，締結姊妹公園是很重要的典範。

楊景謙表示，此次是第5個簽約的姊妹公園，未來將朝向東南亞、東北亞等其他國家邁進，透過地質公園姊妹公園締結，推廣野柳的國際知名度，吸引更多的觀光客來台灣、來野柳遊玩。

楊景謙指出，此次不僅與銚子地質公園締結姊妹公園外，同時也前往淺間山地質公園進行踩線之旅，與淺間山當地做接觸，獲得具體回應；楊景謙指出，淺間山一年旅客200多萬人次，野柳地質公園一年也有200多萬人次旅客，當地村長與工商會代表允諾，明年二月將組團親自一探野柳女王頭風采，希望雙方訪問過程中，可以朝締結姊妹地質公園一起努力，增進台日旅客互訪。

日本千葉縣銚子地質公園怪岩嶙峋，圖為有一對狗耳朵被喻為狗岩。（圖為野柳地質公園提供）

日本淺間山地質公園有奇特的地質地形，吸引遊客走訪，一年有兩百多萬人次旅客。（圖為野柳地質公園提供）

新北市野柳地質公園除了與日本千葉縣銚子地質公園簽約外，也前往淺間地質公園拜訪，獲得對方同意明年來台訪問野柳女王頭。（記者俞肇福攝）

在交通部觀光局長周永暉、外交部駐日副代表郭仲熙見證下，野柳地質公園與日本千葉縣銚子地質公園正式簽約，成為姊妹公園。（圖為野柳地質公園提供）