20年前創作「我們要去動物園」 父子檔公開獻唱

2018-09-27 12:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在屏東縣政府任職的陳新寬，20年前帶當時1歲兒子到壽山動物園遊玩，創作了一首「我們要去動物園」歌曲，今天適逢壽山動物園40周年展出老照片活動，相隔20年後，他帶著兒子首度公開獻唱。

壽山動物園今年建園滿40年，為重現當年歷史，高雄市觀光局特地徵選老照片，今天起至10月5日在高雄市政府四維行政中心的中庭展出，首日吸引許多人參觀。

在募集老照片的過程中，有對父子特別寫電子郵件給壽山動物園，表示20年前曾為壽山動物園創作一首歌曲，園方邀請他們今天開幕式前來，與觀光局長曾姿雯一起演唱。

創作者是今年55歲的陳新寬，目前任職於屏東縣政府觀光傳播處，他表示，閒暇時喜歡作詞作曲，20年前帶著當時1歲的兒子到壽山動物園遊玩，一時靈感來了，創作一首「我們要去動物園」歌曲，但苦無機會發表。

當年1歲的小男孩陳柏佑，如今已是大三生，他把曲風改編成鄉村搖滾風，唱來相當洗腦，一旁的小朋友都跟著合唱。

歌詞寫著：「爹地和媽咪不要再睡覺，今天是個好天氣，獅子和老虎都已經睡飽，河馬大象通通在洗澡，我們要去動物園，猩猩吊桿槓，猴子蹦蹦跳…」

壽山動物園40周年老照片展，分為大事紀、動物園工作夥伴「阮ㄟ心內話」、6種動物小常識、老照片、給動物園的話等五樣主題，透過可動式相片與文字說明，把壽山動物園40年來的故事告訴大家。

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