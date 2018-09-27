老婦被照顧者呼巴掌 社會局訪視得知親戚幹的...

照顧者打老婦人巴掌。（擷取自網路）

2018-09-27 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕臉書爆廢公社今天PO出兩段看護虐待受照顧人的畫面，經社會局查證，受虐者為東勢區一名67歲婦人，婦人的弟弟表示，因姐姐為植物人，之前請外勞照顧不佳，1個多月前才找來妻子遠房表妹照顧，因老婦人會拔鼻胃管等，表妹才動手，影片為外勞懷恨PO網，因老婦的弟弟曾中風，無力照顧，還是要請表妹看護姐姐，社會局表示，將持續關注，以提供相關協助。

臉書爆廢公社今天PO出兩段影片，只見影片中一名婦人對著坐在輪椅上、行動不便，說話也不清楚的老婦人大聲斥喝，並動手呼老婦人巴掌，甚至用力掰老婦人的手，以客語飆罵。

台中市家及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，社會局獲報，今早到東勢區老婦人住家訪視，結果照顧者帶老婦人到醫院複診不在，家中只有老婦人的弟弟及弟媳。

老婦人的弟弟表示，老婦人雖曾結婚生子，但目前與其同住，老婦人因病有如植物人，無法清楚表達，需以鼻胃管餵食，加上氣切，他自己因曾中風且年紀也大了，無力照顧，所以之前是請外勞看護，但外勞照顧不佳，1個多月前才將外勞辭退，並找來妻子的遠房表妹協助照顧，影片是外勞懷恨PO網。老婦人的弟弟說，因老婦人常會自己偷拔鼻胃管等，表妹才會動手管教制止，因家裡需要人手，也無法辭退表妹。

侯淑茹說，影片是1個多月前的，無法了解照顧者及老婦人目前情況，因家屬態度，恐也無法可罰，將持續關注，以提供家屬必要協助，如喘息服務，或提供照顧者更好的照顧方式，若情況未改善，則不排除替老婦人申請保護令，並要求照顧者接受家保護等課程，以免老婦受虐情況再發生。

爆廢公社影片連結