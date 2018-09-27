楊瑞霞校長獲師鐸獎：30年教育無他，唯用心與感動而已！

高雄市美濃國小校長楊瑞霞（左）今由先生吳佳儒（右）陪同北上領取師鐸獎，並分享得獎喜悅。（圖楊瑞霞提供）

2018-09-27 12:10

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市美濃國小校長楊瑞霞在杏壇服務30年，12年前回故鄉美濃深耕教育，每天高雄、美濃往返近百公里，以食農教育、日本里山精神打造龍肚國小，近年於美濃國小推廣客語沉浸式教學，傳承客家文化不遺餘力，獲頒師鐸獎肯定，她說「30年教育之道無他，唯用心與感動而已！」

107年師鐸獎今上午在台北陽明山中山樓頒獎，高雄市有5人獲獎，楊瑞霞是高雄唯一獲獎校長。她出生美濃客家庄，12年前首任校長，選擇故鄉美濃龍肚國小服務，為傳承龍肚的優質校風，她推廣食農教育及營造里山生態學校，建立學校品牌，讓龍肚成為全台環境教育、食農、永續示範學校。

楊瑞霞說，當時農糧署推動「看稻子長大」體驗計畫，龍肚師生把體驗與課程結合，在校外承租農地耕作，從育苗、插秧栽種、除蟲除草到收割，學生全程參與，由老師拍成紀錄片「榖子、榖子」，不僅獲公視「小導演大夢想」最佳人氣獎，還揚名國際，很多人看後深受感動，稱讚這才是台灣教育！

楊瑞霞也在校園推廣日本里山生態理念，學習尊重生態，友善對待環境，「里山倡議」精神是日本政府2010年提出的，為推廣此生態理念，她說龍肚老師帶著學生以有機方式種植稻米及蔬菜，收成後做成營養午餐，孩子把友善種植經驗分享給務農長輩，推廣到社區，希望把美濃打造成「里山典範」。

2013年，楊瑞霞有機會回返市區服務，但因鄉親支持、肯定，加上對故鄉濃濃人情、客家傳承使命，在與家人商量後，她繼續每天往返百公里，從高雄到美濃服務。

楊瑞霞說，美濃國小有百年歷史，她以人文、創新的理念希望翻轉老校，陸續推動湧泉創意教學、創意遊樂設施、廁所空間美學，也帶動教育風潮。

美濃國小校內有4口湧泉，她利用豐沛湧泉水帶出食農教育，營造成全台獨一無二的湧泉生活學校。另推動客語沉浸式教學，連2年獲全國客語認證通過率最高學校。以客語深耕本土，並放眼國際，近年來也與日本、韓國、香港等4校締結姊妹校。

楊瑞霞的父親及先生吳佳儒也都從事教育工作，她從小把父親當作學習楷模，父親刻苦認真的精神，讓她在面對工作挑戰時，都全力以赴，她也感謝先生的支持，她擔任校長13年，每天高雄、美濃往返，因先生幫助照顧家庭、孩子，讓她能全力衝刺工作，除了父母外，先生也是她背後大功臣之一。