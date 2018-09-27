新北衝刺400萬人 目前板橋、淡水、林口3區人口增最快

新北市衝刺400萬人口，民政局今（27）日舉辦第5波滿千抽獎，在律師見證下，由副秘書長蕭旭岑（中）抽出市價2萬8000元的泰國曼谷雙人來回機票。（記者何玉華攝）

2018-09-27 11:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衝刺總人口數衝刺400萬人，至9月17日達到399萬1036人，民政局長江俊霆表示，板橋區人口成長2484人居冠，尤其合宜住宅陸續交屋，所在的中山里及福安里，相較去年同期增加3000多人設籍，增幅約達37%。

江俊霆說，板橋區因具備區域交通樞紐地位，又逢合宜住宅陸續交屋，人口數成長最多，淡水區及林口區分別增加2198人及2013人，分列第2名與第3名。

民政局分析，淡水區有新市鎮開發，地方生活機能成熟，房價則相對親民，在淡海輕軌綠山線年底將完工的助力下，當地頂崁里目前已有近1萬5000人設籍，與去年同期增長近千人，躍升全市各里人口數排行榜第6名。

林口區除了有機場捷運及大型購物商城與影視城進駐優勢外，今年國際學校及新林國小首度招生，吸引不少慕名學區而來的移入人口，其中湖南里及南勢里，已有近4萬5000人設籍，較去年同期，人口增長近1500人，在全市各里人口數排行榜高居第1、2名。

民政局今（27） 日舉辦第5波滿千抽獎，從抽獎活動開始到9月17日新設籍的7萬6327位市民中，抽出市價2萬8000元的泰國曼谷雙人來回機票，由今年8月6日從高雄鳳山遷入板橋、8月10日遷址新莊的胡先生獲得。