光之迷幻藥！台大研究：藍光可使人失眠與不理性

台大醫院研究團隊發現,睡前接受藍光使人更興奮更睡不著,但白天工作時接受適當藍光刺激可能有提神效果。(資料圖)

〔即時新聞/綜合報導〕許多人都知道手機與電腦藍光除了影響視力健康,還會妨礙睡眠,但不知其原因。而台大醫院研究團隊發現,若睡前接受比較強的藍光刺激,將會刺激全身交感神經,使人更興奮更睡不著,但白天工作時接受適當藍光刺激,卻可能有提神效果。

綜合媒體報導,台大醫院皮膚部林頌然教授、生命科學系副教授陳示國等研究團隊共同發表研究成果,發現藍光刺激眼睛影響全身神經生理活性的新機轉,論文發表於美國國家科學院期刊(Proceeding of the National Academy of Sciences of USA)。

研究團隊以小白鼠為研究對象,在老鼠快睡著時,以長波藍光照射5到8分鐘,發現會造成老鼠心跳加速、血壓升高、出汗、腎臟活性增加、毛囊活性增加,且持續性的交感神經興奮20倍、時間長達5、60分鐘。研究團隊發現了長波藍光影響生理機能的全新機轉,視網膜內的內生感光視神經細胞是人類調整時差的關鍵細胞,研究發現只要受到數分鐘的藍光刺激,就會讓大腦以為到了白天而造成失眠。

林頌然更形容藍光為「光之迷幻藥」,例如在募款晚會中,經常出現高亢激憤的音樂,配合超強藍光照射,目的是要引起參加民眾持續性的交感神經興奮,讓人做出錯誤、非理性的決定,這樣民眾才容易捐款。

林頌然呼籲,睡前盡量不要使用手機與盯著螢幕,藍光會讓大腦以為到了白天,就不容易入睡。不過,白天工作時若使用適當的藍光,則可能具有提神效果。而台大生命科學院副教授陳示國則表示,最好的藍光來源就是天空與陽光,想提神時拿起手機來滑,不如到戶外走走5分鐘更有幫助。

台大醫院眼科部主治醫師陳達慶也呼籲,建議晚上把手機色調調暗或偏紅,即可減少藍光傷害。另外若是關燈滑手機,因瞳孔於黑暗時會放大,進光量會增加5到6倍,傷害視網膜,長期壞習慣可能導致黃斑部病變。