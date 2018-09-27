光之迷幻藥！台大研究：藍光可使人失眠與不理性

台大醫院研究團隊發現，睡前接受藍光使人更興奮更睡不著，但白天工作時接受適當藍光刺激可能有提神效果。（資料圖）

2018-09-27 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都知道手機與電腦藍光除了影響視力健康，還會妨礙睡眠，但不知其原因。而台大醫院研究團隊發現，若睡前接受比較強的藍光刺激，將會刺激全身交感神經，使人更興奮更睡不著，但白天工作時接受適當藍光刺激，卻可能有提神效果。

綜合媒體報導，台大醫院皮膚部林頌然教授、生命科學系副教授陳示國等研究團隊共同發表研究成果，發現藍光刺激眼睛影響全身神經生理活性的新機轉，論文發表於美國國家科學院期刊（Proceeding of the National Academy of Sciences of USA）。

研究團隊以小白鼠為研究對象，在老鼠快睡著時，以長波藍光照射5到8分鐘，發現會造成老鼠心跳加速、血壓升高、出汗、腎臟活性增加、毛囊活性增加，且持續性的交感神經興奮20倍、時間長達5、60分鐘。研究團隊發現了長波藍光影響生理機能的全新機轉，視網膜內的內生感光視神經細胞是人類調整時差的關鍵細胞，研究發現只要受到數分鐘的藍光刺激，就會讓大腦以為到了白天而造成失眠。

林頌然更形容藍光為「光之迷幻藥」，例如在募款晚會中，經常出現高亢激憤的音樂，配合超強藍光照射，目的是要引起參加民眾持續性的交感神經興奮，讓人做出錯誤、非理性的決定，這樣民眾才容易捐款。

林頌然呼籲，睡前盡量不要使用手機與盯著螢幕，藍光會讓大腦以為到了白天，就不容易入睡。不過，白天工作時若使用適當的藍光，則可能具有提神效果。而台大生命科學院副教授陳示國則表示，最好的藍光來源就是天空與陽光，想提神時拿起手機來滑，不如到戶外走走5分鐘更有幫助。

台大醫院眼科部主治醫師陳達慶也呼籲，建議晚上把手機色調調暗或偏紅，即可減少藍光傷害。另外若是關燈滑手機，因瞳孔於黑暗時會放大，進光量會增加5到6倍，傷害視網膜，長期壞習慣可能導致黃斑部病變。