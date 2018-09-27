師鐸獎頒獎 蔡英文：匠人精神是最值得驕傲的競爭力

總統蔡英文27日出席107年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會。（記者羅沛德攝）

2018-09-27 11:27

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文今天出席師鐸獎頒獎典禮，她致詞表示，結合老師的智慧和學生的想像力就可以激發創新，培育出開拓未來的人才，就是當老師很重要的成就來源，

蔡英文說，這二年多來，她有更多機會接觸全國各地優秀有想法的老師。前陣子她到台東，和公東高工的木工科學生互動，見證精進技能的努力，及傑出的工藝水準，並培育上百位木工人才，在國際競賽中獲得金牌，特別要感謝木工科張家瑞主任，從張主任和學生身上感受到匠人的精神，是台灣社會最值得驕傲的競爭力，特頒師鐸獎給張主任及來自技職體系的老師和校長。

蔡英文也提及師鐸獎得主之一、澎湖縣石泉國小洪進益老師，他發揮創意把魔術、桌遊、密室脫逃和解密遊戲融入數學中，讓孩子不但不怕數學，還多了參與互動和表現自己的機會。

而曾獲得二千年雪梨奧運舉重銅牌的郭羿含，現在屏東擔任教練，除教導技能，並把選手的安全、健康及生涯發展擺在優先位置思考，好的教練也必定是好的老師，郭羿含努力很久，貢獻專業幫助更多孩子，行政院剛核定優秀運動選手輔助方案，協助更多優秀運動員退役後轉為專任教練，繼續栽培選手。

蔡英文表示，不論是離島孩子、運動選手和技職學生，因為有用心的老師，他們的人生出現更多選擇的機會，也能夠在上一代累積的基礎上，去追求創新和進步，這就是教育的意義。政府要做的是持續改革教育，給老師們更完善的制度和支持。新學年開始，教育部的教師專業發展支持系統全面上路，老師們可根據專業領域或職業生涯階段不同需求而成立專業社群，政府提供行政和人力資源，很高興看到有不少老師透過網路成立自發性跨校社群，共同備課，共同交流新的教學方法，很多創意因此產生，政府會大力支持這樣積極創新的社群。

蔡英文指出，她前二年教師節都提過的行政減量，大型評鑑簡化，各級學校平台也逐漸整合，降低重複填表填報作業，另回應教師團體期待，國中教師員額從每班2人提高到2.2人，搭配偏遠地區增加的師資，3年內全國一共會增聘2500位老師，這有助於減輕老師兼行政的負擔，讓大家更專注在教學現場，這些改變或許不顯眼，教育改革就像教育工作一樣，比起短期刺激，更注重長期累積下來潛移默化的改變，期許教育部要落實改革。

總統蔡英文（中）27日出席107年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會。（記者羅沛德攝）