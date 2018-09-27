金瓜石祈堂老街變這樣... 網友崩潰：徹底被毀了！

金瓜石祈堂老街曾經繁華一時。（資料照）

2018-09-27 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕新北瑞芳的景點金瓜石除了有黃金博物館，當地寧靜的山城氛圍也深受國內外遊客喜愛，不過最近有民眾發現，當地的祈堂老街竟出現可怕畫面，被漆上七彩顏色成為網美打卡聖地，不少人看到後感嘆老街風貌盡失，「金瓜石也要毀了！」

有民眾在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，前陣子去金瓜石祈堂老街，沒想到當地被漆上彩虹色，「老街不就是應該盡力的去保有原先的風貌嗎？讓更多人知道她的歷史跟典故來吸引人嗎？到底是誰將好好的老街塗成這樣，就為了迎合現在流行的彩色階梯彩色街道？真心覺得醜爆了！老街都不老街了！」

不少網友也都認為祈堂老街被破壞，紛紛跟進批評，有人直呼「可悲啊」、「真的醜」、「畫虎不成反類犬，沒有自己的特色，變成不三不四」、「這簡直是破壞」、「想去的慾望大減」、「所有景點都一樣反而沒有特色了」。

此外，經常介紹旅遊景點的臉書粉絲團「好想去喔」，日前也貼出祈堂老街的七彩照，同樣被大批網友灌爆，有網友難過說「金瓜石又要毀了」、「古樸靜謐感不見了」，另外也有網友中肯感嘆，「知道為什麼金瓜石從繁華到沒落嗎？看到這篇我只想去日本度假。」