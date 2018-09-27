就是愛做研究！竹林中學二學生通過新北市年度學生科學研究獎助計畫審核

2018-09-27 10:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕竹林中學高二學生徐亦萱及高一陳澤葳分別以「驚爆『膠』點-虎紋三角渦蟲黏液功能分析」、「探討台灣淡水渦蟲記憶行為」，通過新北市「107學年度學生科學研究獎助計畫」審核，並獲得獎助金補助，兩人十分開心，感謝老師的指導與陪伴，才能堅持不懈、達成目標。

徐亦萱曾獲「第58屆全國科展」高中組動物與醫學科第三名，研究主題為「驚爆『膠』點-虎紋三角渦蟲黏液功能分析」，評審認為徐亦萱的研究想法新穎，整體實驗操作佳，研究報告撰寫流暢，組織清楚。

陳澤葳則是在國三時以「『渦』的媽呀！『渦』有腦─探討環境對淡水渦蟲影響及其記憶行為」為研究主題，獲得「2018全國科學探究競賽」國中組優選，評審評論指出，研究結合時代環境的變遷及登革熱防治議題值得肯定，實驗器材的準備及過程步驟的說明交代相當清楚。

徐亦萱說，參加科展不輕鬆，要承受時間限制及實驗失敗壓力，常常假日到校做研究，無法和朋友們相處，但科展社團歷屆學長姊都會抽空回來提供諮詢、加油打氣，當實驗成功，更是支持自己走下去的最大動力，她期許自己未來能保持研究的精神和熱情。

陳澤葳說，參加學校科展團印象最深的一次就是在豪雨特報中抓渦蟲，但實驗的熱情讓大雨擊不退她，有許多難得的經驗只有在科展社團才能獲得，指導老師顏嘉怡常告訴她，「在你最想放棄的時候撐過去，就會向成功前進一步」，讓她知道自己並不是孤單奮戰，而是整個科展社團都在背後支撐。