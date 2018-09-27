全球港灣城市論壇落幕 高雄與37城市簽署論壇宣言

2018-09-27 10:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第二屆全球港灣城市論壇今天落幕，高雄市代理市長許立明與37個城市代表，共同親筆簽署論壇宣言。

2年前，高雄打造全球港灣城市對話平台，和49個港灣城市建立共識，並奠定合作基礎，今年規模擴大到65個城市，並首創青年論壇、展覽商洽區，總共吸引超過5500人次與會。

經過3天活動，第二屆全球港灣城市論壇今天落幕，許立明並與37個城市代表，共同親筆簽署論壇宣言。

「2018全球港灣城市論壇宣言」中提出，港灣城市應在陸地與海洋生態系統永續環保使用的前提下，發展出創新與包容的港市經濟發展動能，並以營造安全、參與、活力的港灣城市為目標，期深化全球港灣城市之間的相互合作夥伴關係，共同建立宜居與韌性的港灣都市環境。

許立明表示，論壇3天議程中，確認了港灣城市在現今及未來人類文明發展上無可取代的角色，全球港灣城市更應正視環境衝擊帶來的挑戰，將危機化為轉機，積極展開對話與交流。

本次港灣城市論壇最特別的是，許多新南向城市領袖主動提出交流需求，顯示高雄在打造新南向基地的努力上已收成效，除了菲律賓第波羅表示參訪高雄滯洪池外，新加坡西北區在進行官式拜會時，也針對防洪治水議題上進行熱烈討論。

在產業交流方面，印尼棉蘭至高雄榮總參觀時表示，希望未來雙邊醫療技術及人才有更深的合作；越南廣義省也向高雄提出取經精緻農業需求，並至旗山與型農交流參訪智慧化抗颱溫室設備。

部分歐美城市這次來訪高雄，都對於駁二轉型經驗高度讚賞，加拿大哈利法克斯市與市長會晤時，曾針對舊港灣再造議題提出交流建議，並希望與高雄在青年與教育交流議題上合作。

馬賽副市長也曾私下向志工表示，高雄城市變化速度之快，令人驚訝。論壇期間，高雄和美國羅德岱堡姐妹市重新締盟並深化休閒海洋產業合作；還有2個行政區與菲律賓第波羅、土耳其恰娜卡雷締盟姊妹區，未來將在文化、產業等多元領域，有更深度的互動合作。

許立明表示， 目前已有城市表達接辦下屆全球港灣城市論壇。此外，高雄市已爭取到2020年的ICCA（國際會議協會）主辦權，2年後兩個大型國際會議將接續舉辦，與會城市有機會慢慢感受高雄豐富的城市風貌。