教師節前夕 葉俊榮鞠躬謝師：30年來沒有一天離開教職

教育部長葉俊榮27日出席107年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會。（記者羅沛德攝）

2018-09-27 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕明天是一年一度教師節，教育部長葉俊榮出席師鐸獎頒獎典禮致詞時表示，今天表揚許多傑出資深老師，他本身是服務30年老師，同樣感受到榮耀和責任，向全國老師深深一鞠躬，表達謝意。

葉俊榮表示，他自己連續30年當老師從未間斷，現在還是老師，每週三晚上回台大上課，過去10多年前任政務委員、研考會主委，現在是教育部長，之前是內政部長，但這30年來沒有一天離開教職，即使是在政府任職，也一直以有教師身份、從事教育，感到光榮和驕傲，用老師心情、心態和尊嚴來服務社會，除了教學之外也承擔很多行政工作，相信大家因為有做老師的熱情，才會把事情做到這麼好的地步。

葉俊榮表示，他上次來中山樓是2005年最後一波修憲，激烈辯論，當時擔任國民大會秘書長，任務型國大很多人也是老師，很多討論和協調，大家都是站在奉獻社會及關懷教育、關懷下一代角度出發，得到不少支撐力量，使事情處理得很多助力，現在教育部，教育工作經緯萬端，不只延伸台灣發展的過去，更著眼於未來，社會各階段都關心教育內容，人才往前走需要教育系統滋潤，社會各界用同理心和支撐力量來促成，回應不同期待和克服各種困難。

葉俊榮也直指，台灣面對內部轉變和全球化競爭，使教育工作非常動態和辛苦，老師們累積經驗和教育內涵，一代一代傳承和延續，教育很多面向須讓台灣的量能和優質人才和社會條件、自然科技條件等發揮出來，用正向態度促成，否則會糾結而無法進步，政府對教育內涵的積極思考，是很重要的態度。

葉俊榮表示，各國都在談教育翻轉，教育投資是否到位，台灣一點都不能置身事外，政府到民間量能不斷浮現，日前主持全國教育局長會議，感受到第一線老師的創新力量，老師自主跨區和跨域教學分享學習，數百上千名老師自主學習，老師要去迎接翻轉，且成為翻轉一份子的熱情。

葉俊榮表示，昨天他赴桃園頒獎表揚32位特殊教育老師，深受感動；昨天參加社區大學20週年記者會，也看到社區大學展現蓬勃力量，這些都是翻轉的力量，12年國教和新課綱上路機會，知識為中心，課本課程和教室為中心，轉成以學生學習素養為中心的翻轉，表現在體育、科學、人文等各領域面向，8大領綱已全部審完，各種設備經費及人員協助都在進行中，很多老師已走在前面在翻轉，心中充滿希望，教師節是我們的大日子，互相支撐和賀節，也是社會各界給我們的期許和祝福，傳達心中的message，許多力量在台灣土地及老師及教育機關上，我們有人才，有態度，共同承諾大家一起努力。

葉俊榮每天早上都有固定運動，他表示，學生要被培養德智體群，教師節也要提醒老師多注重身體，教學之餘關注自己健康是國家之福，教育部會用最大力量努力行政減量，而他在日常運動中有非常多體會，一種是憑毅力作規律運動，一種是和朋友一起作群體運動，擁有陽光正向思考。他曾怕水不敢游泳，10年前在游泳過程中才覺悟，以前都是避免自己沈下去，後來體會到不動也不會沈下去，對自己人生的思考也有所改變，可以感受到自己有多少內涵和實力，自己是優質的存在，不用掙扎，自己就能浮起來，繼之接續向前邁進，讓台灣在全世界發光發亮。