花博園區緊鄰火車站 中市府：搭火車看花博才夠潮

豐原葫蘆墩園區距離豐原火車站很近。（台中市政府提供）

2018-09-27 10:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日登場，展期預期將吸引800萬以上參觀人次。台中市政府交通局長王義川表示，搭火車前往花博三大園區是最理想的交通方式，后里森林園區、豐原葫蘆墩園區都距火車站很近，外埔園區從大甲火車站轉公車也很方便，市府已協調台鐵於花博期間增加班次，「搭火車看花博才夠潮」。

王義川表示，后里森林園區入口就在后里火車站東側出口，可搭乘山線火車前往，從台中火車站搭車至后里站只要20分鐘、票價31元；豐原葫蘆墩園區也離豐原火車站很近，從台中火車站搭車至豐原站只要15分鐘、票價21元，到豐原站再步行即可抵達花博展區。

王義川說，豐原火車站周邊有廟東夜市及許多美食名店，包括遠近馳名的排骨酥麵、菱角酥，以及各類糕餅等，非常適合規劃一日小旅行；外埔園區則可搭乘火車至大甲站，再轉公車至園區，方便、舒適又迅速。

王義川指出，面對花博期間大量人潮，如果遊客都透過汽機車前往各園區，勢必造成周邊大塞車。台鐵為花博交通輸運的主軸，搭火車逛花博是最方便的交通方式，台鐵沿線周邊地區如烏日、南區、中區、東區、北區、南屯、北屯、潭子、豐原、大肚、龍井、沙鹿、梧棲、清水、大甲等地區，搭火車前往花博園區最為便捷。

另外，市府已協調台鐵於花博期間增加列車班次，並延後末班時刻，讓購買星光票夜間觀賞的遊客更方便。而從10月1日開始，持悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內可免費轉乘公車，讓遊客逛完花博還可輕鬆順遊台中其他特色景點。