不捨母為學費憂心捨念大學 展望會助部落學子如願就讀

2018-09-27 10:17

［記者王秀亭／台東報導］今年就讀大學一年級的小鴻（化名），從國小起就受台灣世界展望會資助就學，去年歷經喪父之痛，不捨母親長年為兒女就學辛苦撐家計，原欲捨棄上大學，要工作賺錢，展望會社工員見小鴻貼心，持續鼓勵升學翻轉人生，讓小鴻如願考取理想科系。

平時與父母、兄姊一起生活的小鴻，2歲時父親在一場意外中，雙腳關節壞死，失去工作能力，叔叔也因意外重癱，僅賴呼吸器維生，僅以打零工養家的小鴻母親一肩扛下照顧家人及叔叔兒女的照顧之責。

在沉重的經濟壓力下，小鴻自國小起透過展望會資助兒童計畫，持續上學，更參加關山中心舉辦的綜合才藝學習、課後照顧、品格教育等方案活動。

去年，小鴻的父親和叔叔相繼過世，貼心的小鴻知道家裏的經濟狀況不好，想在高職畢業後就工作賺錢，分擔母親的養家重擔，社工員得知後，持續鼓勵升學，才有機會擁有穩定工作，改善家裡經濟狀況，順利考取有興趣的理工科系。

有理工和機械天份的小鴻說，未來想從事機械或電子方面的工作，也希望有朝一日能以己力幫助其他有需要的人。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，台東僅有2所大專院校，高中職畢業繼續升學的台東學子，大多到外地求學，父母的支出也相對增加，展望會透過資助兒童計畫及助學行動，助經濟弱勢家庭學子穩定就學。