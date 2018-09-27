我希望和恐龍一樣強壯...綺綺生前親繪貼圖圓夢上市

10歲的綺綺生前最喜歡畫恐龍，如今恐龍貼圖圓夢上市，延續小女孩的愛。（圖擷取自施景中臉書）

2018-09-27 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中先前在臉書分享患有複雜先天心臟病女童「綺綺」的故事，故事感人，引人熱淚，施景中昨天在臉書上貼文，綺綺生前最後的創作貼圖已經推出，他說道：「她一直希望可以和恐龍一樣強壯，這些貼圖是她最後的創作，也代表她的愛，希望可以永久留存在你我心中。」

綜合媒體報導，10年前施景中親手接生綺綺，雖然她患有複雜先天心臟病，但在綺綺爸媽和綺綺自己的堅持下，過著和一般小孩無異的生活，施景中說，綺綺是個很喜歡恐龍和放風箏的小女孩，10年後有一天他收到綺綺手術過世的消息，馬上衝到醫院看她，並在她耳邊說道：「阿伯來看妳了，千萬不要牽掛。」

施景中在推出貼圖的貼文下方寫上「綺綺，妳現在好嗎？在天上的妳，看我們每天庸庸碌碌在忙來忙去，會不會覺得很好笑呢？」讓眾人對他們的感情感到糾心。

施景中說，貼圖的收入不可能很多，只是希望世人不要忘記這個奇特的小女孩，她的愛會藉由這些貼圖的存在，一直流傳下去，讓大家更珍惜人與人的緣分，並表示，綺綺爸媽決定將貼圖販售所得，除掉給Line和Google的行政費用外，其他均捐給兒童心臟病基金會，貼補一些經濟能力不佳的病人，開刀所需自費醫材的短缺。