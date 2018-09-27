近50個蟻丘！紅火蟻肆虐 林口棒球場緊急關閉

蔡淑君表示已聯絡新北市政府農業局來投藥並監測。（圖取自臉書專頁林口大家庭 Linkou-Family）

2018-09-27 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕林口棒球場因紅火蟻肆虐，目前已經緊急關閉，新北市農業局已前往協助投藥。有議員質疑，球場為台北市政府所管轄，為何要新北市幫忙擦屁股，對此台北市體育局運動設施科專員顏德元回應，多管齊下找了國家紅火蟻防治中心與台北市的動保處，沒有擦屁股不擦屁股的問題。

有民眾在臉書社團「林口大家庭 Linkou-Family」上傳關閉公告，求助國民黨新北市議員蔡淑君，林口棒球場在新北市，管轄單位卻是台北市，該找誰來解決問題。對此，蔡淑君表示，已聯絡新北市政府農業局來投藥並監測，而新北市農業局也會通知台北市政府同步監測。

據《民視新聞》報導，噴上殺蟲劑後，紅色土堆瞬間冒出大量紅火蟻，且棒球場內有40到50個小土堆，對民眾安全造成威脅。對此蔡淑君批評：「不懂現在是大家是忙著選舉呢，還是怎麼樣，我覺得這個部分是民眾安全，因為這塊土地所有權就是台北市政府的，因為當時世大運期間，需要把原本的棒球場拆掉，就把這塊土地拿來蓋棒球場，然後給我們新北市的鄉親使用」。

對此，台北市體育局運動設施科專員顏德元回應：「因為我們在8月23日一發現的部分，我們就有通知新北市，同時間也找國家紅火蟻防治中心跟台北市的動保處，也就是說我們多管齊下，這並沒有什麼擦屁股不擦屁股的問題。」