搭國際健康智慧城峰會 竹縣縣政成果影片今亮相

2018-09-27 08:32

［記者黃美珠／竹縣報導］明天起連3天「國際健康智慧城市高峰會」將在新竹縣登場，美國芝加哥衛斯蒙市的姐妹市委員會主席及產業界代表將赴會，跟新竹縣教育文化、智慧醫療、國際公益、綠色建築各產業界代表互相交流，以促進未來雙城的智慧醫療與經貿合作發展。

新竹縣政府為了讓來客可以利用短短幾分鐘了解這近9年的新竹縣「進化」過程，今天推出名為「竹現正美」的縣政專刊，與「孩子們的新竹」的縣政成果影片，準備幫參與峰會的美國姊妹市夥伴更能進入狀況。

縣長邱鏡淳說，這9年來新竹縣先後拿到西太平洋健康城市、ICF智慧城市TOP7的國際認證，而幸福城市、高競爭力城市全國評比也名列前茅。

縣府綜合發展處處長陳冠義說，「孩子們的新竹」縣政成果影片，以幸福孩子家庭生活故事為主軸，呈現出縣府9年來在「綠能光電、生技醫療、文化創意、觀光旅遊、精緻農業」之縣政施政5大主軸下的成績。

「竹現正美」則不同於以往，書中訪問了產、官、學、研、醫各界代表，從他們的角度來看新竹縣的改變與成長。

從中看見邱鏡淳2任縣長下來已經替新竹縣減債97億，也因財政體質改善，各項重大建設得以順利推動。

特別是教育方面，一口氣新建7所學校，更新100多所老舊校園，教育經費9年總共砸下超過61億元。

此外，新竹縣招商評比全國第1、產業批發及零售額成長率本島評比拿第1，造就淨遷入率最高，失業率最低的投資及就業環境。

建設上，河川整治績效以及易淹水治理改善面積比率也是本島第1；人文方面則獲得第1屆全國金牌農村的肯定。

而為解決竹科與竹北往來的通勤車流，2014年縣府團隊提出「7縱7橫」棋盤式的通路概念，以同時解決新竹市、科學園區和工研院間的交通問題。

之後陸續完成13座橋梁、1座吊橋、1條隧道、竹北與竹東下水道等系統，與民間合作BOT開發國民運動中心、或讓竹北停8停車場轉為大型百貨商場提昇生活機能條件。

考慮人口老化的就醫就近就便的需求，引進中國醫藥大學、台灣大學附設醫院及國際知名的生醫產業與研究單位等資源，補足新竹縣的病床缺口。

縣府透過書籍和影片展現9年來新竹縣的改變與進步，象徵縣府團隊致力替下一代打造國際級的幸福宜居家園的用心。