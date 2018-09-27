1到9月已24颱！追平24年紀錄 吳德榮：又有熱擾動發展

氣像專家吳德榮表示，目前又有熱帶擾動發展，可能接近台灣附近，今年將是24年來，1至9月颱風最多的一年。（圖擷取自氣象局網站）

2018-09-27 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕根據氣象局資訊，第24號中度颱風「潭美」目前移動速度緩慢，今天起稍微往西北方向移動，週五、週六最接近台灣，之後從台灣、琉球群島中間海域北轉，預計週日影響日本。氣像專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，目前又有熱帶擾動發展，可能接近台灣附近，無論是否在9月底前就被命名成為第25號颱風，今年都將是24年來，1至9月颱風最多的一年（與1997年的24個相同、或者超過）。

吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」發文說，衛星雲圖顯示，「潭美」仍維持雙眼牆結構，內眼牆在外眼牆的包圍下，逐漸減弱、消散，正在進行「眼牆置換」，理論上可減緩其減弱的趨勢。

氣象局今天凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，今、明（27、28日）太平洋高壓又略增強，「潭美」被導向西北、略加速；週六（29日）將通過宮古島附近海面，逐漸接近西風帶，而轉向東北，加速往琉球、九州方向，此兩地所受威脅最大；週日掃過日本，但因移動快速及「變性過程」，其所受威脅反較琉球、九州兩地輕微。提醒週末有日本行程的民眾注意。

吳德榮提到，最新歐洲及各國模式模擬，目前又有熱帶擾動發展，若考慮模式模擬的誤差，可能接近台灣附近，需持續觀察。但無論此熱帶擾動是否在9月底前就被命名成為第25號颱風，今年都將是24年來，1至9月颱風最多的一年（1994年有26個、1997年24個）。