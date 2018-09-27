09/27 各報重點新聞一覽

內政部移民署預告修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，對於曾任中國黨政軍職務者，可限制入台或註銷入出境許可證。（資料照）

2018-09-27 06:13

自由時報

曾任中國黨政軍 可禁止來台

內政部移民署本月六日預告修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，對於曾任中國黨政軍職務者，可限制入台或註銷入出境許可證。官員昨表示，現行已要求如實申報，不得隱匿身分，修正許可辦法是將規定明確化，修正案去年六月已預告，當時各界並無爭議，與中國居住證議題無關。

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兌現承諾 高通在台設多媒體、AI兩中心

美國高通與公平會八月達成和解，承諾將罰款轉變為投資，繼日前宣布在台灣設立「台灣營運與製造工程暨測試中心」後，昨再宣布加碼在台成立「多媒體研發中心」與「行動人工智慧創新中心」；這兩大研發中心預計二○一九年開始營運，結合高通資源及台灣軟硬體供應鏈，共同開發商用方案，攜手台廠共同進軍人工智慧、車聯網、物聯網等相關創新應用。

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睡眠不足 孩童近視風險增9倍

多數研究陸續證實，對學童來說，用眼過度和睡眠不足是導致近視的重要原因；國健署調查更進一步警告，睡眠時間不足九小時的學童，比睡眠時間達九小時者，近視風險增加九．○四倍。

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蘋果日報

開拆 共產廟灰飛煙滅 居民：拆掉大違建 給個讚

「彰化縣政府依法對碧雲禪寺違建、擴建的部分進行拆除，所有機具、人員請就位，開始拆除！」彰化縣副縣長林明裕手持擴音器一聲令下，大型怪手等機具轟隆隆接連駛上台階，偌大挖斗不斷敲下，掛滿五星旗、被當成共產基地的碧雲禪寺頓時灰飛煙滅，巍峨廟體支離破碎，佛門淨地淪為五星共產基地的鬧劇也劃下句點。

陳致中奔有女陪侍酒吧 陳辯「烏龍爆料」黨內：妮可事件都沒事 這件算啥

前總統陳水扁兒子陳致中被《鏡週刊》爆料，本月15日晚出入台北林森北路酒吧，有兩名酒店小姐在場，一見到陳致中，先在門口等候的兩名火辣酒店紅牌小姐與金門縣環保局長蔡其雍便趕緊進入店內。陳致中是民進黨高雄市議員參選人，昨出面說明，是與朋友在吧檯敘舊，未進入包廂，並稱在選舉期間被烏龍爆料實在很無奈。

聯合報

新興毒品暴增 混用14種…致死案例飆高

新興毒品氾濫，衛福部食藥署統計，國內三大類新興毒品檢出量近年來暴增，且毒品混用嚴重，民國九十七年最多混六種，去年發現最多可混合十四種。法務部法醫研究所去年上半年統計，藥物濫用相關致死案件二六三例，混用多種毒品致死案件數二四五例，占全部案例九成三。

高通將在台設多媒體、人工智慧中心

高通昨天宣布，將透過旗下高通台灣，在台設立「多媒體研發中心」與「行動人工智慧創新中心」，並規畫將於明年初正式營運。高通表示，這兩個中心將匯集該公司在多媒體與人工智慧領域的專長、經驗與研發資源，結合台灣奠基多年的軟硬體設計與技術，及完整供應鏈支援，共同展開技術與商用方案研發。

中國時報

子宮頸癌疫苗10月恢復供貨 將漲1至2成

子宮頸癌嚴重威脅台灣女性健康，部落客御姊愛、女模陳韋利都曾經罹患子宮頸癌癌前病變影響受孕，而預防子宮頸癌的九價人類乳突病毒疫苗（HPV）已缺貨近1年，讓婦產科醫學會相當緊張，不少診所預約接種疫苗名單已累積上百人，有醫師近日接到藥廠通知，10月起將恢復供貨，但費用將調漲，每針價格預計從4800一口氣漲到5500元，平均漲1到2成。

陸曾任黨政軍職 可限制來台

移民署預告修正《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，包括醫美健檢停留時間由6個月縮至3個月，「現任」大陸地區黨政軍職務者，擴大到「曾任」者得限制其入台，遭外界質疑審查趨嚴。移民署昨表示，此次修正是為兼顧雙方交流常態化，以及人流安全、人道關懷等考量，條文有限縮者也有放寬者。