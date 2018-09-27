高雄2座全國最高級淨水場可過濾微型塑膠

高雄最大民生用水供應站坪頂淨水場，每日供應六十萬噸民生用水，未檢出微型塑膠。（記者陳文嬋翻攝）

2018-09-27 00:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保署於高雄翁公園及鳳山淨水場檢出微型塑膠，不過水公司表示，拷潭及翁公園是全國最高等級的淨水場，RO逆滲透淨水設備達奈米等級，翁公園是為了保留礦物質，混合傳統處理出水才會檢出，董事長郭俊銘表示，國際仍無法證明微型塑膠對人體造成危害，且清水含量低於國外自來水，對飲用水沒有影響，民眾不用擔心。

環保署首度公布全國自來水中微型塑膠調查，發現原水檢出率6成1，處理後清水檢出4成4，高雄有7處淨水場，其中翁公園淨水場的清水及鳳山淨水場的原水，被驗出含有塑膠微粒。

值得一提的是，水公司過去為了改善高雄的高硬度水質，斥資10多億元打造拷潭、翁公園淨水場，設有RO逆滲透淨水設備，孔徑平均達1奈米等級，相當於1微米的千分之一，可過濾微型塑膠，是全國最高等級的淨水場。

不過令人好奇的是翁公園高級淨水場為何被檢出微型塑膠?水公司表示，原水經過RO逆滲透變成純水，但為了讓民眾喝得健康，混合傳統處理的清水，讓水中含有礦物質，才會被檢出微型塑膠。

水公司董事長郭俊銘指出，全世界十多個國家平均檢測值每公升4.34根，台水清水平均檢出值每公升1根，低於國外自來水檢測值，最重要是國際無法證明微型塑膠對人體造成危害，國際也無水質檢測標準，環保署仍在建立檢測方法。

環保局推動限塑政策、加強資源回收，今年7月1日禁用微型塑膠製品上路，環保局稽查近1600家業者，稽查3萬2千多件產品，目前未查獲違規業者，每年塑膠資源回收2萬6千噸，每年愛河打撈110噸塑膠垃圾。

由於高雄飲用水源來自高屏溪，環保局周邊列管近260家事業單位，將持續加強稽查水污，只要環保署訂出微型塑膠標準，市府將同步配合展開稽查，每年舉辦海邊淨灘活動，統計每年撿拾塑膠垃圾2.5噸，呼籲民眾少用塑膠產品，降低對環境的危害。