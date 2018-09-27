9年前帶女兒參訪登上報紙 她再帶小兒子舊地重遊

劉雅惠（中）帶著9年前的剪報和桃園市消防局第3大隊組長李龍潭（右）合影。（記者魏瑾筠攝）

2018-09-27 00:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕住在桃園市蘆竹區的市民劉雅惠，9年前帶著大女兒到桃園市政府消防局第3大隊蘆竹分隊參訪時，和時任蘆竹分隊長、現任第3大隊組長的李龍潭，一同因為活動成為本報的影中人物，當時的記憶和剪報劉雅惠一直深深保存。

25日晚上她拿出深藏剪報給3歲小兒子欣賞，小孩童言童語指著照片說：「這是媽媽、這是我」，不管劉雅惠怎麼解釋，照片中的小孩是男童就讀國中的姊姊，他就是不信，最後以答應帶男童參觀照片中的消防隊才收場。

26日劉雅惠帶著9年前的剪報，想說碰碰運氣，看能不能再次遇見當時的分隊長李龍潭，在雙方沒有約好情況下，沒想到親自接待的，就是已高升管轄蘆竹、大竹、山腳、觀音、草螺等分隊的組長李龍潭，雙方相見歡，也留下難得的合影。

劉雅惠表示，9年前社區一起在家帶孩子的媽咪朋友們，提議後前往消防蘆竹分隊進行消防體驗，當時對於消防員的親切、熱忱，便留下深刻體驗，沒想到相隔9年後，對消防的印象還是一樣的親切，尤其是李龍潭，雖然已高升為組長，還是不減熱情的親自接待，率領蘆竹分隊長蔡協晉及消防同仁介紹消防設備與實際體驗操作，「深深感恩李龍潭的用心與熱情」。

李龍潭提到，有趣的是，雙方在日前電話聯絡時都沒有認出對方，直到今天劉雅惠參訪拿出剪報才相認，笑說：「雙方還真的蠻有緣份再次相遇」。