枋寮人記憶中高塔倒了！矗立近40年央廣轉播塔拆除

中央廣播電台的轉播塔最近正在進行拆除作業。（記者陳彥廷攝）

2018-09-26 23:17

［記者陳彥廷／屏東報導］矗立屏東枋寮大庄村近40年的中央廣播電台（簡稱央廣）枋寮分站，內部共有9支高度100公尺左右的巨型轉播塔，但這幾天卻陸續的無預警倒下，場面雖壯觀，但電塔倒進旁邊水池引發居民驚慌，擔憂有漏電疑慮，站方則澄清，拆除前都已斷電。

央廣曾以可覆蓋中國全境的短波無線電向中國心戰喊話，藉以行銷民主自由與人權，但2010年立法院為決議要提高央廣效率，2013年馬政府拆除台南市和雲林縣虎尾鎮的兩個分台轉播塔的方式執行，當時就曾引來美國國會議員質疑削弱向中國轉播能力，但央廣拆除腳步未停，枋寮站今年初就已決定裁撤。

枋寮分站1979年設立在該約10公頃的國有地上，週邊從最早的阡陌，到現在滿滿都是魚塭，基地內設有9支大型電塔，最高者達116公尺，非常顯眼。

該電塔的高壓電對當地人而言，就是個「干擾通訊」的設施，高壓電的電磁波疑慮曾引發居民抗爭，曾一度回饋方式大庄村方式補償；高塔塔身晚間的燈採「呼吸燈」方式作為標示，天氣好時佳冬、枋寮沿海全都看得到，陳姓居民說，在地人對高塔雖有高壓電的擔憂而嫌惡，但卻也把燈光規律明滅的高塔視為燈塔，因為「畢竟魚塭中的路對外人來說像迷宮」，想到小時候的記憶倒了，心情仍是相當複雜。

年初雖然就傳出將裁撤枋寮分台的消息，但無預警「高塔倒下了」的畫面，仍引起當地居民疑慮，且其中1具電塔有一半沒入附近水池，居民更擔憂有漏電危機，枋寮鄉長參選人丁勇智獲民眾陳情，指事前未警告高塔近期會拆除，今天他到枋寮分站向站方表達鄉親疑慮。

枋寮分站站方澄清，本分站已不再進行轉播有近半年了，就是為籌備這陣子的拆除作業，而轉播塔太高才會倒入旁邊仍屬站方的滯洪水池，但這都是工程前就已預估的安全範圍，強調並未影響附近魚塭，工程人員自己更是擔心有電，所以早就進行完整的斷電，整個工程都在安全前提下施工。

丁勇智則說，枋寮人對該基地的高壓電是否會產生電磁波一向有陰影，拆除可說是符合民情，該站的地點好且建物上方視野佳，建議保留現有建物規劃為廣播博物館，周遭原有水池、濕地則可永續作為水鳥的天然棲息濕地，若養殖戶有通行需求，不排除規劃部分作為道路。

記者下午採訪時，就直擊高塔倒下的剎那，只見上半部已倒在旁邊濕地的轉播塔，基部在怪手施工後也應勢而倒，把濕地激起大片水花，雄偉高塔倒下，非常壯觀。

文化部上週宣布公共媒體法修法草案，訂定修正條文施行後2年內，中央廣播電台、中央通訊社與原為公視基金會的公媒基金會整合為大公廣集團的落日條款，曾身負對共心戰喊話任務的枋寮分站轉播塔，比照修法草案，可說完成某種程度的階段性任務。

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