最棒的教師節禮物！6位年逾花甲學生 幫84歲恩師出書

2018-09-27 00:24

〔記者李容萍／桃園報導〕畢業於東京大學工學研究所、現年84歲的鍾朝嵩，專攻品質管理教學，他所教過6位年逾花甲之年學生，劉奕鐘、劉江煎、鍾朝俊、蔡敏雄、王家興、吳東昌歷經1年的企劃、編寫、校稿在教師節前夕，幫老師出書《品管一甲子》，祝他教師節快樂。

鍾朝嵩出生於桃園市龍潭區，為當地望族，畢業於台北建中，1958年台北工專訪織科畢業後（現改制台北科技大學），考上公務人員高等考試，1961年通過留學考試赴日本留學，進入東京大學修習碩士，為知名品管大師石川馨博士的得意門生，在那個年代只有東京大學畢業生才能進入日本政府服務，留日期間，他除了學有所成，也是個高富帥的學生，在地的日本女孩也多心儀，在日本取得美嬌娘還是當年的日本小姐。

鍾朝嵩在1968年回國旋即貢獻於品質管理，在那個年代台灣還是很落伍的，無論留日還是留學歐美，能回台貢獻己力都是很受歡迎的，他先後在母校台北工專及中原大學講授「品質管理」課程，並受邀於中國生產力中心及經濟部擔任顧問，並實際至各企業、工廠指導品質管理，1970年更創辦先鋒企管中心更推動台灣全面品管活動的普及化。

鍾朝嵩一直自許以提升台灣企業品管為終身志業並樂此不疲，他說，台灣是個典型的出口導向型經濟體系，數十年來在不同的年代，均面臨升級轉型的各種挑戰，透過學生的合編這本書並取名《品管一甲子》，他展望台灣在既有良好基礎，能整合、融入於世界工業4.0的環境及需求，再創台灣品管的新高峰。