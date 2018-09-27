台灣業者搶攻日本市場 成為新宿最大合法民宿業者

2018-09-27 00:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日本民泊法開放，吸引台灣業者進軍日本投資。來自台灣的民泊團隊DoMo 3年前在日本住宿一級戰區新宿落腳，DoMo集團執行長李奇嶽今天正式宣布，DoMo團隊今年8月正式取得日本民泊執照，成為東京新宿地區最大的合法民泊業者。

日本民泊法正式實施之前，新宿地區約有13000間民泊客房，隨著法令的實施與要求，目前能取得合法執照的業者大約為2300間客房，DoMo團隊目前在東京擁有3棟民泊、1間旅館，也是新宿目前最大的合法業者。

交通部觀光局東京辦事處鄭憶萍所長表示，DoMo是台灣觀光品牌海外輸出的典範，能在東京不斷發展值得驕傲，DoMo提供合法旅宿環境，也把台灣人的服務熱情帶來日本。

外貿協會東京事務所所長吳俊澤表示，近年台灣的連鎖加盟企業在日本發展的很快，像DoMo就是很成功的案例，這也代表了台灣服務業的軟實力十分堅強。

此外，由伊東豊雄大弟子，新銳設計師佐野建太親自操刀設計的DOMO HOTEL也在今天開幕，該飯店以清水模工法搭配特殊的光影設計，整棟建築極具現代主義的設計感。DOMO HOTEL表示，開幕期間與台灣本土品牌-印花樂in Blooom合作房間布置設計，成為極具特色的印花生活風格，打造屬於在東京的「台灣」特色空間，推廣台灣之美與文化。

DoMo集團在2015年成立，在交通部觀光局的支持下，2017年獲行政院國發基金入資，今年除了DOMO HOTEL成立外，目前已與台灣知名手搖杯龍頭鮮茶道合組日本公司，年底要在日本進軍連鎖的手搖杯飲料市場。