20年來首次 竹縣同意電子遊戲場申設

新竹縣政府同意一件電子遊戲場的申請設立案，且地點就在縣府、議會斜對面；縣議員邱靖雅反問：「全國哪個縣治特區內有一整棟電子遊樂場？」（記者廖雪茹攝）

2018-09-26 23:28

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣從前縣長林光華時代開始，20年來不曾增設電子遊戲場，全國罕見；不過，縣政府在去年同意一件申請設立案，且地點就在縣府、議會斜對面，距離光明國小不遠，最近周邊住戶、家長得知消息都感到十分震驚，擔心將有不良影響，紛紛向邱靖雅等縣議員陳情！

縣府國際產業發展處表示，電子遊戲場屬特許管制行業，設立前須事先申請許可。此申設案即使未來核准營業，仍在10家總量管制的家數範圍以內，不屬「增設」，也不是開放；此外，業者獲縣府同意設立，後續還須依建築法、消防法、都市計畫法等規定，通過相關審查，展開建築設計及興建，並取得建照及使照等文件，申請商業登記及營業級別證，才能正式營業。

「全國哪個縣治特區內有一整棟電子遊樂場？」邱靖雅反問，縣長邱鏡淳在之前9年任內堅持未核准任何一家電子遊戲場設立，她無法理解為何在卸任前破例？相對於警察局在去年2月曾經發布打擊賭博電玩有成的新聞，格外諷刺！而且，地點靠近光明國小、東元醫院，周邊社區大樓林立，也在縣政府、縣議會對面，適合嗎？

國發處表示，此業者在去年6月間，申請電子遊戲場的設立，縣府會簽相關單位後同意申請設立，之後業者於9月申辦地點變更，地點位在商業區的縣福段地號、光明六路旁。

國發處進一步說明，前縣長林光華曾於1998年10月20日簽示，「本縣以不增設電子遊戲場為原則」；這是首長行政裁量權，法令並無限制電子遊戲場在商業區申請設立。此簽案當時全縣有10家電子遊戲場，自此縣府便以10家作為總量管制的依據。

不過，竹北有2家、湖口有1家電子遊戲場被查獲涉及賭博，違反「電子遊戲場業管理條例」第17條規定，縣府在去年2月廢止這3家業者的商業登記及營業級別證，目前剩下7家；因此，去年6月同意申設的這家，即使未來核准營業仍在10家的管制範圍內。

對於民眾的疑慮，國發處表示，此案周邊200公尺內沒有學校，並未違反「兒童及少年福利與權益保障法」第47條規定。

邱靖雅說，當時林前縣長為了整個居住環境的生活品質，而做出此明智決定，前縣長鄭永金8年任內也依循，使得相關產業自動打退堂鼓，為竹縣保留一塊淨土，竹北市20年來繁榮發展。此案雖距離光明國小超過200公尺，但仍在學區內，家長相當憂心，希望邱縣長審慎看待此事。