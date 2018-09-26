中市敬老愛心卡搭計程車 2天吸引1500銀髮族體驗

敬老愛心卡25日起可抵計程車費，2天來約1500人次持卡搭乘計程車。（台中市政府新聞局提供）

2018-09-26 22:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市敬老愛心卡25日起可抵計程車費，市府交通局長王義川今日表示，目前台灣大車隊已有1800輛計程車建置刷卡設備，2天來超過1500人次的長輩使用這項便捷的新措施，主要前往就醫及市場採買，整體搭乘情形相當順利。

王義川表示，市府擴充敬老愛心卡功能，鼓勵台中市的長輩常常出門，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都有助於常保健康，讓長輩手上的敬老愛心卡不僅看得到、也用得到。

他指出，昨日上路後，目前已累計約1500人次使用敬老愛心卡搭乘計程車，長輩主要是前往就醫及市場採買，整體搭乘情形相當順利。後續也會有其他車隊陸續加入服務，提供市民朋友選擇，鼓勵長輩常常出門，充份發揮敬老愛心卡的效能。

使用卡片搭乘計程車的70多歲黃爺爺及黃奶奶說，以前比較少用敬老愛心卡，現在不但可以搭公車、國道客運、折抵看診費用，還能搭計程車，十分簡單方便，只要打通電話預約，而且沒帶錢包也沒關係，卡片點數足夠就行，希望未來可以延伸使用在台鐵及高鐵上。

交通局提醒，目前敬老愛心卡搭乘計程車措施須請持卡人打電話55688預約，為確保權益，請勿在路邊攔車，以免發生尚未建置設備計程車無法刷卡的情形；搭乘時，若車資超過卡片餘額點數，只要付現金差額即可。

台中市敬老愛心卡可用點數搭乘台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣中部5縣市的市區公車，以及起迄點都在台中的國道客運。自7月16日起，於台中市30間衛生所看診可抵部分負擔及掛號費，9月17日起更可在125家基層診所抵部分負擔及掛號費，未來並將陸續增加更多醫療機構加入服務。