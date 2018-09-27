蘆竹長照中心冷氣壞2年 「土法煉鋼」風扇吹冰塊降溫

2018-09-27 00:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公辦民營的蘆竹區老人長照中心中央空調系統老舊故障近2年，長照中心的近200位長輩只能土法煉鋼用移動式風扇吹冰塊消暑，國民黨市長參選人陳學聖26日偕同黨議會黨團副書記長梁為超痛批桃園升格4年，市長鄭文燦只會趴趴走動土開工、剪綵割稻尾，卻擺爛市政，攸關長者居住環境的冷氣修繕竟要等上2年，這種行政效率，呼籲市民年底投票要睜大眼睛。

對此，市府新聞處長張惇涵回應表示，蘆竹區老人長照中心在縣府時代由公所委託敏盛醫療體系的怡德老人長照中心負責經營，升格後，為妥善照顧長輩，市府編列預算更換冷氣機電系統，共需汰換冷氣室外機39台、室內機48台，工程項目還有無障礙設施、消防安全設施、全棟求助鈴等經費將近1000萬元，工程歷經3次流標後及預算金額檢討，社會局確定10月1日開工施作，預計明年1月25日前完工。

張惇涵還說，市府辦理工程採購均委託專業建築師進行工程規劃設計及編製預算書圖，為避免廠商低價搶標，影響施工品質，採最有利標辦理採購，一切按照法定程序走，健康樂活城市是市府重大施政目標，也期盼陳、梁兩人能關心多一點、口水少一點。

不過，陳學聖仍緊咬鄭文燦去年9月出席蘆竹區老人福利服務中心新建工程開工典禮，曾自豪表示「考量蘆竹區需要有永久新的老人綜合大樓，原規劃1億2000萬元，但希望空間大一點，因此預算增加2000多萬元，是全市老人文康中心最大的」，足見市府預算充足，花錢不手軟。

梁為超也說，上個月中壢區龍川三街的打通動工典禮，工程經費78萬元，開工典禮卻花了20幾萬元，希望鄭文燦開工典禮少辦一點、能把錢花在刀口上。